"Supčik, tu par daudz izstāstīji..." Inese Supe dalās sirsnīgās atmiņās par Lauri Reiniku
Žurnāliste Inese Supe dalījusies sirsnīgās atmiņās par populāro mūziķi Lauri Reiniku un abu bērnību Auru pamatskolā.
"Oi, tik daudz neizstāstītu faktu par Auru pamatskolas dzīvi…" ierakstu iesāk Supe. "Mums bija visforšākā klase un visforšākie skolotāji! Ļoti daudz mazās Auru pamatskolas absolventu ir ļoti daudz sasnieguši savā dzīvē!" norāda žurnāliste.
"Jā, mēs [ar Reiniku] sēdējām vienā solā. Un Lauris bija parasts zēns, foršs klases biedrs un draugs skolas laikā. Līdz brīdim, kad viņš smilškastē atrada svaigu kaķa… un rokas noslaucīja pret manu jaku!" jautri norāda Inese. "Īstenībā, šis viss piedzīvotais - koncerti, radioieraksti, filmēšanās… bija kolosāls laiks, kad mēs gatavojāmies pieaugušo dzīvei! Varbūt neapzināti…"
Tāpat viņa norāda, ka lepojas ar Lauri un viņa sasniegumiem, un norāda, ka jau kopš bērnības augstu vērtē visu Reiniku ģimeni. "Viņi ir paraugs, kā stāvēt un krist vienam par otru, cik daudz spēj mīlestība!"
"Tieši Lauris mani aizveda uz mūzikas skolu un arī uzaicināja strādāt Dobeles TV. Milzīgs paldies par mani un citiem Auru bērniem!" atklāj Supe.
Viņas teikto komentējuši arī citi bijušie skolas biedri. "Laurim padevās viss - viņš dziedāja, dejoja, teātri spēlēja, skrēja sprintu… Un meitenēm viņš ļoti patika, tai skaitā man," pauž Agnese. "Es Lauri terorizēju ar ikdienas lūgumu nospēlēt uz klavierēm verdzeni Izauru - bija tāds seriāls pa TV tajā laikā. Kad pienāca diena, kur es izteicu vēlmi Laurim iemācīt man to nospēlēt pašai, viņš, ja pareizi atceros, sāka no manis laisties..." atklāj Raimonda.
Bet pats Reiniks jautri noteicis, ka Inese ir izstāstījusi par daudz. "Supčik. Tu par daudz izstāstīji, bet nu kas bija, tas bija. Mīlam tevi pretī tikpat ļoti," norādījis mūziķis.
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