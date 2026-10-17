Divus gadus pēc Liama Peina nāves Harijs Stailss aizkustina fanus ar īpašu veltījumu mirušajam draugam
Britu dziedātājs Harijs Stailss emocionāli pieminējis savu bijušo grupas "One Direction" biedru Liamu Peinu, kurš pirms diviem gadiem traģiski gāja bojā Argentīnā. Koncertā Ņujorkā Stailss pirmo reizi izpildījis līdz šim nedzirdētu dziesmu, kuru sarakstījis tieši mirušā drauga piemiņai.
Piektdien, 16. oktobrī, uzstājoties leģendārajā Ņujorkas koncertzālē "Madison Square Garden", Harijs Stailss klausītājiem sagādāja īpaši emocionālu brīdi. Tieši šajā dienā apritēja divi gadi kopš viņa kādreizējā grupas biedra Liama Peina nāves.
Pirms dziesmas izpildīšanas Stailss vērsās pie skatītājiem, atgādinot, cik nozīmīgi viņa dzīvē bijuši cilvēki, kuri palīdzējuši sasniegt panākumus. "Manā dzīvē ir tik daudz cilvēku, draugu un kolēģu, bez kuriem es nebūtu varējis to visu sasniegt. Un pirms diviem gadiem tieši šajā dienā es zaudēju vienu no šiem draugiem," sacīja mūziķis.
Viņš arī atzina, ka daudziem klātesošajiem, iespējams, nācies piedzīvot līdzīgu zaudējumu, un aicināja cilvēkus vairāk rūpēties citam par citu. "Pirms aptuveni diviem gadiem es savam draugam uzrakstīju dziesmu. Ja jūs neiebilstat, es vēlētos to tagad nospēlēt," klausītājiem atklāja Stailss.
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Pēc tam viņš pirmo reizi publiski izpildīja līdz šim neizdoto dziesmu "What Is Enough".
Dziesmā mūziķis pievēršas sāpēm, ko rada tuva cilvēka zaudējums, un neizteiktiem vārdiem, kurus vairs nav iespējams pateikt. Tajā viņš arī atsaucas uz drauga bērēm un atmiņām par viņu.
Liams Peins traģiski gāja bojā 2024. gada 16. oktobrī, 31 gada vecumā, nokrītot no viesnīcas trešā stāva balkona Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā.
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Peins un Stailss pasaules slavu ieguva britu puišu grupā "One Direction", kas tika izveidota 2010. gadā talantu šovā "The X Factor". Grupas sastāvā bija arī Naials Horans, Luiss Tomlinsons un Zeins Maliks. "One Direction" kļuva par vienu no veiksmīgākajām savas paaudzes popgrupām, iekarojot miljoniem klausītāju sirdis visā pasaulē.
Pēc Peina nāves bijušie grupas biedri publiskoja kopīgu paziņojumu, kurā pauda dziļas skumjas par drauga zaudējumu.
Stailss jau iepriekš atklāti runājis par to, cik grūti viņam bijis samierināties ar Peina nāvi. Kādā intervijā šogad viņš atzina, ka īpaši sarežģīti bijis piedzīvot personiskas sēras laikā, kad arī miljoniem citu cilvēku publiski pārdzīvoja mūziķa zaudējumu. Viņš atcerējās Peinu kā cilvēku ar ļoti labu sirdi, kurš no visas sirds vēlējies gūt panākumus un iepriecināt apkārtējos.
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