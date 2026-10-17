“Negribu izskatīties pēc miruša cilvēka!” Tramps negaidīti atklāj savus skaistumkopšanas paradumus
ASV prezidents Donalds Tramps kārtējo reizi pārsteidzis ar neparastiem izteikumiem. Uzstājoties priekšvēlēšanu pasākumā Džordžijas štatā, viņš sācis kritizēt politiskā konkurenta tēriņus kosmētikai, taču saruna negaidīti ievirzījusies pavisam citā gultnē.
Piektdien, 16. oktobrī, ASV prezidents Donalds Tramps uzstājās priekšvēlēšanu pasākumā Daltonā, Džordžijas štatā, lai paustu atbalstu republikāņu kandidātiem pirms novembrī gaidāmajām ASV Kongresa vēlēšanām.
Savas runas laikā Tramps pievērsās demokrātu senatoram Džonam Osofam, kurš šogad cīnās par atkārtotu ievēlēšanu Senātā. Prezidents sāka izsmiet konkurenta izdevumus kosmētikai un grimētāja pakalpojumiem, apgalvojot, ka politiķis savai ārienei tērējot milzīgas summas.
Taču tad Tramps negaidīti pievērsās pats saviem skaistumkopšanas paradumiem. “Starp citu, es izmantoju ļoti maz kosmētikas un uzklāju to pats,” publikai paziņoja prezidents.
Viņš arī paskaidroja, kāpēc vispār uzskata par nepieciešamu lietot grimu. “Jo, ja neuzklāj kaut nedaudz kosmētikas, izskaties mazliet kā miris cilvēks. Un es nevēlos tā izskatīties,” sacīja Tramps.
Prezidents pēc tam atkal pievērsās Osofam, apgalvojot, ka viņa politiskais sāncensis grimam pieejot daudz nopietnāk un regulāri izmantojot profesionāla grimētāja pakalpojumus. “Viņš iet uz visu banku. Viņam tur visu laiku ir grimētājs. Es nezinu, kā viņš to dara, bet kosmētikai viņš tērē veselu bagātību,” izteicās Tramps.
Prezidents pat apgalvoja, ka Osofs kosmētikai iztērējis vairāk nekā jebkurš cits senators vai senatore ASV Senāta vēsturē, piebilstot, ka sievietes Senātā par to neesot apmierinātas.
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Osofa priekšvēlēšanu kampaņa kopš februāra profesionāla grima pakalpojumiem iztērējusi gandrīz 3000 ASV dolāru. Pakalpojumus sniegusi grimētāja Stefānija Pondere, kura strādājusi arī pie lieliem Holivudas kino projektiem.
Neparastā atkāpe par kosmētiku izskanēja politiskajā pasākumā, kurā Tramps aicināja Džordžijas iedzīvotājus atbalstīt republikāni Maiku Kolinsu, kurš vēlēšanās sacenšas ar Osofu.
Prezidenta izteikumi nepalika nepamanīti arī sociālajos tīklos, kur sāka izplatīties video fragments ar viņa atzīšanos par grima lietošanu.