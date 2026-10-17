Pēc 26 gadiem Grinčs varētu atgriezties uz ekrāniem - Džimam Kerijam ir tikai viens nosacījums
Viena no visu laiku iemīļotākajām Ziemassvētku filmām "Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus" varētu piedzīvot turpinājumu pēc 26 gadiem. Leģendārās 2000. gada filmas režisors Rons Hovards atklājis, ka tiek strādāts pie jauna stāsta un galvenās lomas atveidotājs Džims Kerijs ir ieinteresēts atgriezties. Tomēr aktierim ir kāds svarīgs nosacījums.
Uzstājoties Hemptonas Starptautiskajā kinofestivālā 10. oktobrī, režisors Rons Hovards dalījās ar jaunumiem par ilgi gaidīto filmas turpinājumu. Viņš atklāja, ka projekts joprojām atrodas agrīnā izstrādes stadijā, taču radošajai komandai beidzot radusies ideja, kas varētu attaisnot atgriešanos Grinča pasaulē.
"Tā bija patiešām grūti uzņemama filma. Īsta cīņa. Džimam bija ļoti grūti ar grimu," atcerējās Hovards, runājot par 2000. gada kinolentes tapšanu.
Režisors skaidroja, ka mūsdienu tehnoloģijas varētu ievērojami atvieglot aktiera darbu. Izmantojot kustību uztveršanas tehnoloģijas, Grinča izskatu būtu iespējams radīt, nepakļaujot Keriju tik sarežģītam un nogurdinošam grimēšanas procesam.
Hovards atcerējās, ka mēģinājumos, kad Kerijam vēl nebija uzklāts smagais grims, viņa tēlojums bijis vēl iespaidīgāks. Tomēr ilgu laiku režisoram trūcis piemērotas idejas turpinājumam. "Apmēram pirms gada man pēkšņi radās ideja, kuru es jums neatklāšu," smaidot sacīja Hovards.
Viņš ar ieceri vispirms dalījies ar savu ilggadējo producentu Braienu Greizeru, kurš arī bijis sajūsmā. Pie jaunās filmas scenārija gatavi strādāt arī Aleks Bergs, Džefs Šafers un Deivids Mandels, kuri piedalījās oriģinālās filmas scenārija pilnveidošanā.
Lai gan Kerijs atbalsta ieceri, viņš nevēlas atgriezties Grinča lomā tikai tāpēc, ka oriģinālā filma kļuvusi par Ziemassvētku klasiku. "Džims tic šai idejai, taču viņa nostāja, un tā ir pilnīgi pareiza, ir tāda, ka mums jābūt pārliecinātiem – mēs patiešām radīsim kaut ko lielisku," skaidroja režisors.
Hovards piebilda, ka nevienam no filmas veidotājiem nav nepieciešams uzņemt turpinājumu par katru cenu. Galvenais esot radīt filmu, ar kuru viņi paši varētu lepoties.
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Iepriekš Kerijs vairākkārt stāstījis, cik smagi viņam klājies 2000. gada filmas uzņemšanas laikā. Intervijā izdevumam "Vulture" 2025. gada decembrī aktieris atklāja, ka pirmajā dienā Grinča grima uzklāšana prasījusi astoņas stundas. Pēc šīs pieredzes viņš pat apsvēris iespēju atteikties no lomas.
"Pirmajā dienā grima uzklāšana ilga astoņas stundas. Es iegāju treilerī, palūdzu Ronam un Braienam atnākt un pateicu, ka nespēšu šo filmu uzņemt un aizeju," atcerējās Kerijs.
Lai palīdzētu aktierim izturēt fiziski un psiholoģiski smago procesu, filmas veidotāji pat piesaistīja speciālistu, kurš bija apmācījis militārpersonas izturēt ieslodzījumu un spīdzināšanu.
Vēlāk grimēšanas laiku izdevās samazināt līdz aptuveni trim stundām. Kerijs atklāja, ka lielu palīdzību sniegusi arī grupas "Bee Gees" mūzika, kuru viņš klausījies grimēšanas laikā. Neraugoties uz grūtībām, filma kļuva par vienu no atpazīstamākajām Ziemassvētku kinolentēm, bet Kerija atveidotais zaļais Ziemassvētku nīdējs – par vienu no viņa slavenākajām lomām.
Par iespēju uzņemt turpinājumu Hovards pirmo reizi publiski paziņoja šā gada jūnijā. Pagaidām vēl nav zināms, kad varētu sākties filmēšana un kad jaunais Grinčs varētu nonākt uz lielajiem ekrāniem.