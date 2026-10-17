Pieaug bažas par karaļa Čārlza III veselību - monarhs neierodas uz nozīmīgu pasākumu
Lielbritānijas karaļa Čārlza III veselības stāvoklis atkal nonācis uzmanības centrā pēc tam, kad 77 gadus vecais monarhs negaidīti izlaidis nozīmīgu pasākumu, kuru jau ilgstoši bija plānots apmeklēt. Karaļa prombūtne radījusi satraukumu Londonas augstākajās sabiedrības aprindās, bet karaļnama pietuvināto vidū izskan runas par viņa oficiālo pienākumu pakāpenisku samazināšanu.
Karalis Čārlzs III nepiedalījās Karaliskās baleta skolas 100. gadadienas svinībās, lai gan viņš ir šīs prestižās mācību iestādes oficiālais patrons. Svinības norisinājās vairākas dienas, tostarp 8. oktobrī Karaliskajā operā notika svinīga pieņemšana un izrāde, bet dienu vēlāk tika rīkotas greznas vakariņas.
Kā vēsta "Page Six", karaļa neierašanās uz tik nozīmīgu notikumu pārsteigusi daudzus klātesošos un izraisījusi bažas par viņa veselību.
Izdevuma avoti apgalvo, ka karaļa oficiālo pasākumu kalendārs pēdējā laikā tiekot pakāpeniski pārskatīts. Lai gan monarha publiskās uzstāšanās un vizītes nereti tiek plānotas pat vairākus gadus iepriekš, atsevišķus pasākumus, kuros viņš piekritis piedalīties vēl pirms dažiem mēnešiem, tagad nākoties pārorganizēt. Tiek ziņots, ka daļu karaļa pienākumu arvien biežāk uzņemoties viņa dzīvesbiedre karaliene Kamilla, Velsas princis Viljams, princese Ketrīna un citi karaliskās ģimenes pārstāvji.
Karaļa Čārlza III dzimšanas diena
Par godu karaļa Čārlza III dzimšanas dienai, Londonā sestdien, 14. jūnijā, tika aizvadīta militāra parāde.
Arī Karaliskās baleta skolas jubilejas svinībās monarhu pārstāvēja viņa māsīca lēdija Sāra Čato, princeses Mārgaretas meita, kura ir gan Karaliskās baleta skolas, gan Birmingemas Karaliskā baleta prezidente.
Tikmēr Bekingemas pils nav publiski apstiprinājusi, ka karaļa prombūtne būtu saistīta ar viņa veselības stāvokli.
Jāatgādina, ka 2024. gada februārī Bekingemas pils paziņoja par Čārlzam III diagnosticētu vēzi. Slimība tika atklāta pēc tam, kad monarham bija veikta medicīniska procedūra palielinātas prostatas ārstēšanai. Karaļnams līdz šim nav atklājis, ar kādu tieši vēža veidu karalis sirgst.
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Neraugoties uz bažām, Čārlzs III šogad turpinājis pildīt savus pienākumus un piedalījies vairākos nozīmīgos pasākumos. Jūlijā viņš apmeklēja Londonas Zooloģijas biedrības 200. gadadienas svinības, kā arī devies ārvalstu vizītēs. Turklāt jau 27. oktobrī karalim un karalienei Kamillai paredzēts sākt oficiālu ārvalstu vizīšu programmu, kas ilgs līdz 4. novembrim. Tās laikā monarhs plāno apmeklēt Bahamu salas un Gajānu, bet kopā ar Kamillu – Antigvu un Barbudu.
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