Divus gadus pēc skaļās šķiršanās Bens Afleks nāk klajā ar negaidītu atklāsmi par Dženiferu Lopesu
Holivudas aktieris Bens Afleks (54) pārsteidzis ar negaidīti sirsnīgiem vārdiem par savu bijušo sievu, dziedātāju un aktrisi Dženiferu Lopesu (57). Lai gan abu mīlasstāsts, kuram pēc gandrīz 20 gadu pārtraukuma tika dota otrā iespēja, beidzās ar skaļu šķiršanos, Afleks tagad atklājis, ko patiesībā domā par bijušo mīļoto un kādu iespaidu viņa atstājusi uz aktiera dzīvi.
Viesojoties raidierakstā “The Moment with Jorge and Paola Ramos”, aktieris Bens Afleks atklāti runājis par attiecībām ar bijušo sievu Dženiferu Lopesu, neslēpjot, ka joprojām izjūt pret viņu milzīgu cieņu un apbrīnu.
Afleks atzinis, ka Lopesa ir viens no strādīgākajiem cilvēkiem, kādus viņam jebkad nācies sastapt, un pat viņu pašu pārsteidzis tas, cik daudz pūļu dziedātāja ieguldījusi savā karjerā. “Viņa, iespējams, ir visstrādīgākais cilvēks, kādu jebkad esmu pazinis,” sacījis aktieris.
Runājot par bijušās sievas profesionālajiem sasniegumiem, Afleks uzsvēris, ka viņas ceļš uz panākumiem nebūt nav bijis viegls. Pēc aktiera domām, Lopesai kā latīņamerikāņu izcelsmes sievietei Holivudā nācies pārvarēt daudzus šķēršļus un aizspriedumus. Viņš norādījis, ka dziedātājai bieži bijis jāstrādā ievērojami smagāk nekā citiem izklaides industrijas pārstāvjiem, lai saņemtu līdzvērtīgu atzinību.
Afleks slavējis arī Lopesas neatlaidību un spēju pierādīt savu talantu pat tad, kad apkārtējie šaubījušies par viņas spējām. “Es viņu ārkārtīgi, ārkārtīgi cienu un augstu vērtēju,” atzinis aktieris.
Viņš arī neslēpis, ka kopā pavadītais laiks ar Lopesu un viņas ģimeni viņam daudz ko iemācījis. Lai gan laulība nav izturējusi laika pārbaudi, šīs attiecības aktiera dzīvē atstājušas paliekošu iespaidu. “Viņa ir patiešām neparasta,” sacījis Afleks, piebilstot, ka novēl bijušajai sievai arī turpmākus panākumus.
Afleka izteikumi izskanējuši aptuveni divus gadus pēc tam, kad Lopesa iesniedza šķiršanās pieteikumu, pieliekot punktu vienam no pēdējo gadu skaļākajiem Holivudas mīlasstāstiem. Abu attiecības aizsākās 2002. gadā, kad viņi iepazinās filmas “Gigli” uzņemšanas laukumā. Romantika uzplauka strauji, un vēl tajā pašā gadā pāris saderinājās. Afleks un Lopesa kļuva par vienu no tā laika apspriestākajiem slavenību pāriem, kuram mediji pat piešķīra kopīgu iesauku “Bennifer”. Tomēr attiecības neizturēja milzīgo sabiedrības uzmanību. Pāris sākotnēji atlika kāzas, bet 2004. gadā paziņoja par šķiršanos.
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Gandrīz divdesmit gadus vēlāk notika tas, ko daudzi fani vairs nebija gaidījuši, – 2021. gadā Afleks un Lopesa atjaunoja romantiskās attiecības. Šķita, ka abi beidzot atraduši ceļu viens pie otra. 2022. gada jūlijā viņi apprecējās Lasvegasā, bet augustā sarīkoja greznu kāzu ceremoniju Afleka īpašumā Džordžijas štatā. Tomēr pasakai nebija ilgu un laimīgu beigu. 2024. gada augustā Lopesa iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu, norādot, ka pāris faktiski dzīvojis šķirti jau kopš tā paša gada 26. aprīļa. Laulības šķiršana oficiāli tika pabeigta 2025. gada sākumā.