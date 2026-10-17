“Nopelnīju vairāk nekā 20 aktiera karjeras gados!” Džošs Brolins atklāj, ar ko pelnījis naudu, kad Holivudā viņu neviens negribēja
Šodien 58 gadus vecais Džošs Brolins ir viena no atpazīstamākajām Holivudas sejām, kurš filmējies tādos grāvējos kā “Atriebēji” un “Kāpa”. Taču viņa ceļš līdz panākumiem nebūt nav bijis viegls. Lai gan pirmo popularitāti aktieris iemantoja jau pusaudža gados, pēc daudzsološā karjeras sākuma sekoja ilgstošs neveiksmju periods. Nu Brolins atklājis, ka savulaik Holivudā klājies tik grūti, ka viņš gandrīz piecus gadus strādājis pavisam citā profesijā, turklāt nopelnījis vairāk nekā divdesmit aktiera karjeras gados.
Šodien 58 gadus vecais Džošs Brolins ir viena no atpazīstamākajām Holivudas sejām, kurš filmējies tādos grāvējos kā “Atriebēji” un “Kāpa”. Taču viņa ceļš līdz panākumiem nebūt nav bijis viegls. Lai gan pirmo popularitāti aktieris iemantoja jau pusaudža gados, pēc daudzsološā karjeras sākuma sekoja ilgstošs neveiksmju periods. Nu Brolins atklājis, ka savulaik Holivudā klājies tik grūti, ka viņš gandrīz piecus gadus strādājis pavisam citā profesijā, turklāt nopelnījis vairāk nekā divdesmit aktiera karjeras gados.
Aktiera Džeimsa Brolina dēls Džošs Brolins pirmo lielo iespēju kino pasaulē saņēma 1985. gadā, kad tika izvēlēts lomai piedzīvojumu filmā “Palaidņi un pirātu zelts”. Filma kļuva par vienu no astoņdesmito gadu populārākajiem jauniešu piedzīvojumu kino darbiem un vēlāk ieguva kulta statusu. Tolaik vien 17 gadus vecajam Brolinam šķita, ka durvis uz Holivudu beidzot ir atvērušās. Tomēr, kā aktieris tagad atzinis komiķa Teo Vona raidierakstā “This Past Weekend”, realitāte izrādījusies pavisam citāda.
Pirms lomas iegūšanas filmā "Palaidņi un pirātu zelts” viņš bija piedalījies aptuveni 350 aktieru atlasēs, kurās regulāri saņēmis atteikumus. Viņam pat esot teikts, ka aktiermāksla nav domāta viņam. Turklāt filmēšanās “Palaidņi un pirātu zelts" bijusi viņa pirmā pieredze kameras priekšā, un jaunais aktieris bijis tik satraucies, ka pirmajā filmēšanas dienā nespējis pārtraukt smieties.
Situācijā nācies iejaukties pašam Stīvenam Spīlbergam, kurš mudinājis jaunieti nomierināties, lai filmēšanu vispār būtu iespējams turpināt.
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Lai gan filma guva panākumus, Brolina karjera neattīstījās tik strauji, kā viņš bija cerējis. Aktieris pārcēlās uz Ņujorku, kur studēja aktiermākslu un darbojās teātrī, tomēr lielās kinolomas turpināja iet viņam secen.
“Es tam piegāju nopietni. Un 22 gadus turpināju to uztvert nopietni, jo līdz pat filmai "Kur sirmgalvjiem nav vietas" nevienu es īsti neinteresēju,” atzinis Brolins.
Laikā, kad aktiera karjera stagnēja, Brolinam nācās meklēt citus veidus, kā nopelnīt iztiku. Kādu gadu viņš strādājis teritoriju labiekārtošanas darbos, bet aptuveni 30 gadu vecumā pievērsies akciju tirdzniecībai biržā. Šī nodarbošanās izrādījusies negaidīti veiksmīga. Gandrīz piecus gadus Brolins ar akciju tirdzniecību nodarbojies pilnu darba laiku, strādājot no mājām pie trim datoru ekrāniem.
“Man tas patiešām labi padevās,” atzinis aktieris, neslēpjot, ka īpaši aizrāvies ar īstermiņa darījumiem finanšu tirgos.
Turklāt šajā jomā viņš spējis nopelnīt ievērojami vairāk nekā kino. “Šajos četros gados es nopelnīju vairāk naudas nekā 20 gados, strādājot par aktieri. Tiesa, ar aktiermākslu es tikpat kā neko nenopelnīju,” stāstījis Brolins.
Lai gan darbs finanšu tirgos nodrošinājis stabilākus ienākumus, Brolins nebija atteicies no sapņa par veiksmīgu aktiera karjeru. Pagrieziena punkts pienāca 2007. gadā, kad Brolins ieguva lomu brāļu Koenu krimināltrillerī “Kur sirmgalvjiem nav vietas”. Filma guva milzīgus panākumus, saņēma četrus “Oskarus”, tostarp balvu kā gada labākā filma, un palīdzēja Brolinam beidzot nostiprināties Holivudā.
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Tomēr pat šī nozīmīgā loma uzreiz nenozīmēja iespaidīgu atalgojumu. Aktieris atklājis, ka par filmēšanos saņēmis 100 000 ASV dolāru, taču pēc dažādiem atskaitījumiem viņam palikuši aptuveni 30 000 dolāru. “Tas netiek uzskatīts par īpaši veiksmīgu gadu,” viņš atzinis.
Interesanti, ka tieši šīs filmas uzņemšanas laikā Brolins piedalījies, kā pats apgalvo, pēdējā aktieru atlasē savā karjerā. Viņš nosūtījis pieteikuma video filmai “Amerikāņu gangsteris”, kurā viņam palīdzējis tobrīd 16 gadus vecais dēls, lasot Denzela Vašingtona varoņa tekstu. Pēc tam aktierim vairs nav nācies cīnīties par lomām ierastajā veidā – darba piedāvājumi sākuši pienākt paši.
Turpmākajos gados Brolins filmējās vairākos ievērojamos Holivudas projektos, tostarp “Sicario”, “Dedpūls 2”, “Atriebēji: Bezgalības karš” un zinātniskās fantastikas filmu sērijā “Kāpa”.
Šobrīd aktieris redzams arī trillerī “Whalefall”, kas vēsta par nirēju, kuru norij valis. Brolins filmā atveido galvenā varoņa atsvešināto tēvu.