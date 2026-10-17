Kā Vinnijs Pūks! Lācis ielaužas bibliotēkā un nozog medu tieši slavenā pasaku varoņa 100. dzimšanas dienā
Neparasts un amizants atgadījums noticis ASV, Kalifornijas štatā, kur kāds melnais lācis nolēmis apciemot vietējo bibliotēku. Turklāt nelūgtais viesis ne tikai izstaigājis grāmatu plauktus, bet arī mielojies ar darbinieku pārtikas krājumiem, tostarp medu. Vēl pārsteidzošāku šo notikumu padara fakts, ka tas noticis tieši dienā, kad apritēja 100 gadi kopš slavenā Vinnija Pūka pirmās grāmatas iznākšanas.
Neparastais incidents noticis Kalifornijas pilsētas Mamotlakesas bibliotēkā. Ap pulksten 6.10 no rīta, gandrīz četras stundas pirms bibliotēkas atvēršanas apmeklētājiem, ēkā iekļuvis melnais lācis.
Taču, spriežot pēc bibliotēkas darbinieku stāstītā, dzīvnieku vairāk par grāmatām interesējuši pārtikas krājumi. Lācis vispirms devies pie darbinieku uzkodām, kur pamielojies ar zemesriekstu sviestu, konservētiem persikiem, cepumiem un, gluži kā slavenais pasaku varonis Vinnijs Pūks, arī medu.
Kad izsalkums bijis remdēts, lācis nesteidzoties izstaigājis bibliotēkas telpas, aplūkojis plauktus ar jaunākajām grāmatām un pat piestājis pie informācijas galda. Pēc neparastās ekskursijas dzīvnieks pats pametis ēku.
Viss piedzīvojums iemūžināts bibliotēkas videonovērošanas kamerās, un ieraksts vēlāk publicēts sociālajos tīklos.
Par laimi, nelūgtais viesis nekādu būtisku postažu nav nodarījis. Bibliotēkas darbinieki apstiprinājuši, ka neviens grāmatu plaukts nav apgāzts un neviena grāmata nav cietusi. Vienīgais neatgūtais priekšmets bijusi medus burciņa.
Īpašu uzmanību šim notikumam pievērsis tā neticamais laiks. Tieši 1926. gada 14. oktobrī pirmoreiz tika izdota britu rakstnieka Alana Aleksandra Milna grāmata "Vinnijs Pūks". Tādējādi lāča negaidītā viesošanās bibliotēkā sakritusi ar iemīļotā pasaku varoņa simtgadi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Arī bibliotēkas vadītājs Jozefs Bops notikušo uztvēris ar humoru. Viņš norādījis, ka bibliotēkā vienmēr priecājas par aizrautīgiem apmeklētājiem, tomēr atgādinājis, ka uzkodas nav daļa no bibliotēkas izsniegšanai paredzētā krājuma. Šis atgādinājums, pēc viņa teiktā, īpaši attiecoties uz lāčiem.