Pēc ziņām par greznu dzīvi aiz restēm reperis Šons "Diddy" Kombss pārvietots uz citu cietumu
Amerikāņu reperis un mūzikas producents Šons "Diddy" Kombss pārvietots uz citu federālo cietumu pēc tam, kad medijos izskanēja ziņas par viņa privilēģijām ieslodzījumā un iespējamu ievainojumu kautiņā ar citu ieslodzīto.
Par to piektdien aģentūrai "Associated Press" pavēstīja ar situāciju pazīstams avots.
56 gadus vecais Kombss tiek pārvests no FCI Fort Dix cietuma Ņūdžersijas štatā uz FCI Allenwood Low ieslodzījuma vietu Pensilvānijā, kur noteikts zems drošības režīms. Tā atrodas uz dienvidiem no Viljamsportas, aptuveni 250 kilometru attālumā uz rietumiem no Ņujorkas.
Informācijas avots vēlējās palikt anonīms, jo nebija pilnvarots publiski komentēt šo jautājumu.
ASV Federālais cietumu birojs apstiprināja Kombsa pārvietošanu, taču sīkāku informāciju nesniedza. Iestāde norādīja, ka privātuma un drošības apsvērumu dēļ nekomentē ieslodzīto turēšanas apstākļus, tostarp pārvietošanas iemeslus.
"Lēmumus par ieslodzīto izvietošanu pieņem Federālais cietumu birojs, un mēs nevaram komentēt šīs pārvietošanas apstākļus," paziņoja Kombsa pārstāvis Džūda Engelmaijers.
"Šons joprojām koncentrējas uz virzību uz priekšu, un mēs ceram, ka viņa laiks jaunajā ieslodzījuma vietā būs produktīvs un noritēs bez nevajadzīgiem traucējumiem," viņš piebilda.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Alkohols, masāžas un mobilais tālrunis cietumā
Kombss izcieš četru gadu un divu mēnešu cietumsodu. Pagājušajā gadā viņš tika atzīts par vainīgu ar prostitūciju saistītos noziegumos, tostarp cilvēku pārvadāšanā pāri štatu robežām seksuālu kontaktu nolūkā.
Tiesas procesā izskanēja satraucošas liecības par vardarbību un seksuālām ballītēm, kuras Kombss dēvēja par "freak-offs".
Donalds Tramps un reperis Diddy laiku lokos
Šī lieta kļuva par būtisku pavērsienu dzīvē vienam no savulaik ietekmīgākajiem mūzikas un izklaides industrijas pārstāvjiem.
Pagājušajā mēnesī telekanāls NBC News vēstīja, ka Kombss arī ieslodzījumā turpinājis baudīt dažādas miljonāra dzīvesveida priekšrocības.
Saskaņā ar medija ziņoto reperis cietumā nelegāli ieguvis "Hennessy" konjaku, licis citiem ieslodzītajiem gatavot viņam ēdienu, uzkopt telpas, saklāt gultu un veikt masāžas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Turklāt viņš esot izmantojis neatļautu mobilo tālruni, lai pārlūkotu sociālos tīklus un skatītos bijušās draudzenes kailfoto.
Diddy ikoniskās Baltās ballītes – viesu vidū Leonardo Dikaprio, Parisa Hiltone un citi Holivudas spīdekļi
"Baltās ballītes" bija ikoniski un grezni pasākumi, kurus organizēja amerikāņu reperis un producents Šons "Diddy" Kombss. Šīs ballītes kļuva pazīstamas ...
Ziņas par kautiņu cietumā
Trešdien izklaides ziņu portāls TMZ vēstīja, ka Kombss kautiņā ar citu ieslodzīto Fort Dix cietumā guvis ievainojumus un ticis izvests ārpus ieslodzījuma vietas medicīniskās palīdzības saņemšanai.
Tomēr Federālais cietumu birojs šo informāciju kategoriski noliedza.
"Stāsts, uz kuru jūs atsaucaties, ir nepatiess, un nekas tāds nav noticis," iestāde paziņoja aģentūrai AP.
Pēc NBC News publikācijas Kombss tika ievietots cietuma īpašajā izolācijas nodaļā - stingri apsargātā zonā, kas nošķirta no pārējiem ieslodzītajiem un paredzēta personām ar disciplināriem pārkāpumiem vai drošības riskiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Turklāt viņam atņemtas 41 dienas soda termiņa samazinājuma, kas iepriekš bija piešķirts par labu uzvedību.
Tādējādi, pēc AP avota sniegtās informācijas, Kombsa paredzētais atbrīvošanas datums pārcelts uz 2028. gada 2. martu.
Aprīlī ASV Otrā apgabala apelācijas tiesa uzklausīja argumentus Kombsa apelācijas lietā.
Repera advokāti cenšas panākt notiesājošā sprieduma un piespriestā soda atcelšanu, apgalvojot, ka sods ir pārmērīgi bargs.
Apelācijas tiesa savu lēmumu vēl nav pieņēmusi.