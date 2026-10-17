VIDEO: suns uz lielas laiza gaļu tieši no rotējoša kebaba iesma
Soctīklos ievērību izpelnījies aculiecinieka video, kur klaiņojošs suns mielojas pie ielu kebaba kioska. Tiesa, cilvēki norāda, ka video varētu nebūt īsts un tas tapis ar māklsīgā intelekta palīdzību.
Video redzams, ka uz rosīgas pilsētas ielas gaiši brūns klaiņojošs suns nostājies uz pakaļkājām un ar priekšķepām atbalstījies pret ielu ēdiena kioska leti.
Pēc tam dzīvnieks sāk laizīt gaļu tieši no lielā, rotējošā kebaba iesma. Aiz letes redzams pārdevējs baltā kreklā, kurš, šķiet, par suņa izdarībām īpaši neuztraucas. Tikmēr fonā garām staigā cilvēki, kuri nemaz neiejaucas. Tāpat par notiekošo vienaldzīgs ir pircējs, kurš drīzumā gatavojas nobaudīt pārdevēja piedāvātos labumus.
Tikmēr cilvēki soctīklos dalījās ar komentāriem:
"Droši vien domā, ka tā ir pakaļa."
"Tagad ēst tur ir drošāk."
"Nespēju noticēt, ka kāds ļautu savam sunim ēst tādus mēslus."
"Tas varētu būt suņu kanibālisma ekvivalents."
"Tas ir mākslīgā intelekta radīts video."