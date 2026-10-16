Roka grupas "Placebo" koncerts "Xiaomi Arēnā" (16.10.2026)
Piektdienas, 16. oktobra, vakarā britu alternatīvā roka grupa "Placebo" ar īpašo 30. jubilejas koncertturneju uzstājās "Xiaomi Arēnā" Rīgā.
FOTO: šķiltavas gaisā, telefoni kabatās - roka zvaigznes "Placebo" Rīgā uzbur īstu 90. gadu noskaņu
Piektdienas, 16. oktobra, vakarā britu alternatīvā roka grupa "Placebo" ar īpašo 30. jubilejas koncertturneju uzstājās "Xiaomi Arēnā" Rīgā, aicinot klausītājus atgriezties pie savas karjeras pirmsākumiem un dziesmām, kas kļuvušas par grupas zelta klasiku.
Koncertprogrammas centrā bija abu pirmo albumu – 1996. gadā izdotā Placebo un 1998. gada Without You I'm Nothing – muzikālais materiāls. Tieši šie ieraksti palīdzēja grupai nostiprināties alternatīvā roka pasaulē un kļuva par nozīmīgu 90. gadu mūzikas daļu.
Koncertā valdīja 90. gadu noskaņa
Īpašu noskaņu vakaram piešķīra arī organizatoru aicinājums koncerta laikā nelietot telefonus un nefilmēt notiekošo. Un, par pārsteigumu, ar retiem izņēmumiem publika šo lūgumu patiešām ievēroja.
Tā vietā, lai koncertu vērotu caur viedtālruņu ekrāniem, cilvēki ļāvās mūzikai un mirklim. Lēnākas dziesmas laikā publikas rokās atkal iemirdzējās šķiltavu liesmiņas – gluži kā jaunībā, kad koncertu pieredze bija pavisam citāda.
Pilnīgs vintāžs – sajūta, kas ļāva uz brīdi atgriezties laikā, kad mūziku baudīja, nevis centās katru tās mirkli iemūžināt telefonā.
Dziesmas, kas kļuvušas par grupas vizītkarti
Placebo jubilejas turnejā īpaša uzmanība pievērsta kompozīcijām, kas savulaik pārsteidza ar tiešumu, provokācijām un drosmi runāt par tēmām, kuras tā laika popmūzikā nebija ierasts izcelt priekšplānā.
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Starp grupas pazīstamākajiem hitiem ir Nancy Boy, Teenage Angst, 36 Degrees, Every You Every Me, Pure Morning, You Don't Care About Us un Without You I'm Nothing.
Deviņdesmito gadu vidū, kad Lielbritānijas mūzikā dominēja britpops, Placebo izcēlās ar savu atšķirīgo skanējumu, androgīno vizuālo tēlu un tekstiem par seksualitāti, garīgo veselību, apreibinošajām vielām un jaunības pretrunām.
Grupas līderis Braiens Molko tolaik ar dziesmu Nancy Boy un savu skatuves tēlu izaicināja sabiedrības priekšstatus par dzimumu lomām un seksualitāti. Kā mūziķis vēlāk skaidrojis, grupa vēlējusies mulsināt publiku un ar savu tēlu paust arī politisku vēstījumu.
Placebo atgriežas pie savas debijas
Jubilejas svinības papildina arī īpašs debijas albuma izdevums Placebo RE. Tajā pārstrādātas un uzlabotas visas desmit oriģinālā albuma dziesmas, kā arī iekļautas divas oriģinālā izdevuma bonusa kompozīcijas.
Grupa jauno versiju raksturojusi kā sava veida režisora versiju – atgriešanos pie oriģinālajām ieraksta lentēm, papildinot tās ar trīsdesmit gadu laikā uzkrāto koncertu pieredzi. Mērķis nav bijis mainīt albuma būtību, bet gan ļaut tā skanējumam atspoguļot to, kā dziesmas attīstījušās, gadiem skanot uz skatuves.
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Placebo dibināta 1994. gadā, kad iepazinās dziedātājs, komponists un multiinstrumentālists Braiens Molko un ģitārists un taustiņinstrumentālists Stefans Olsdāls. Abi joprojām veido grupas nemainīgo kodolu.
Trīsdesmit gadu laikā Placebo pārdevusi aptuveni 14 miljonus ierakstu. Visi astoņi grupas studijas albumi sasnieguši Lielbritānijas albumu topa pirmo divdesmitnieku, bet 15 singli ierindojušies vismaz topa pirmajā četrdesmitniekā.
Jubilejas koncertturneja Rīgā kļuva par iespēju ne vien atcerēties grupas muzikālos pirmsākumus, bet arī piedzīvot, kā tās 90. gadu dziesmas joprojām vieno dažādu paaudžu klausītājus.