Grupas “Camouflage” koncerts "Palladium Rīga" (16.10.2026)
Piektdienas, 16. oktobra, vakarā koncertzālē “Palladium Rīga” uzstājās leģendārā vācu sintpopa grupa “Camouflage”, aicinot klausītājus muzikālā ceļojumā cauri savai vairāku ...
FOTO: Rīgā uzstājās leģendārā vācu sintpopa grupa “Camouflage”
Piektdienas, 16. oktobra, vakarā koncertzālē “Palladium Rīga” uzstājās leģendārā vācu sintpopa grupa “Camouflage”, aicinot klausītājus muzikālā ceļojumā cauri savai vairāku desmitgažu ilgajai karjerai.
Grupa, kas bieži tiek salīdzināta ar tādiem sintpopa žanra grandiem kā “Depeche Mode”, “Erasure”, “Pet Shop Boys”, “a-ha” un “OMD”, Latvijā atgriezās ar koncertu, kurā skanēja tās pazīstamākie skaņdarbi.
“Camouflage” starptautisku atpazīstamību ieguva ar tādiem hitiem kā “The Great Commandment” un “Love Is a Shield”, kas kļuvuši par sintpopa klasiku. Grupas repertuārā ir arī tādas dziesmas kā “Strangers’ Thoughts”, “Heaven (I Want You)”, “Me and You” un “I Can’t Feel You”.
Grupas nozīmīgāko albumu vidū ir 1988. gadā izdotais “Voices & Images”, 1989. gada albums “Methods of Silence” un 2003. gada ieraksts “Sensor”.
Arī pēdējos gados “Camouflage” mūzika guvusi jaunu klausītāju uzmanību. Grupas albumu atkārtotie izdevumi un labāko dziesmu izlase “Rewind to the Future and Goodbye” guvuši panākumus Vācijas albumu topos.
Grupas koncertos skan dažādos karjeras posmos tapušie skaņdarbi, ļaujot klausītājiem atkal sastapties ar dziesmām, kas kļuvušas par nozīmīgu 80. un 90. gadu sintpopa mantojuma daļu.