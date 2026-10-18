Atklājas Kanjes Vesta un Krisas Dženeres skandāls, ko slēpa no Kardašjanu šova skatītājiem
Kimas Kardašjanas un Kanje Vesta laulības problēmām savulaik sekoja līdzi miljoniem skatītāju, taču ne viss, kas notika aiz slēgtām durvīm, nonāca televīzijas ekrānos. Tagad atklātībā nākušas jaunas detaļas par kādu īpaši asu repera konfliktu ar Kimas māti Krisu Dženeri, kuru realitātes šova veidotāji nolēma skatītājiem neparādīt.
Jaunajā biogrāfiskajā grāmatā "Citizen Kim", kas drīzumā nonāks pie lasītājiem, tās autors Džonatans van Meters atklāj līdz šim nezināmas detaļas par Kardašjanu klana savstarpējām attiecībām. Izrādās, ka 2020. gada 28. oktobrī ģimenes svinību laikā reperim izcēlies pamatīgs strīds ar sievasmāti Krisu Dženeri, kas ildzis aptuveni pusstundu. Lai gan notikušo fiksējušas realitātes šova kameras, producenti nolēmuši šos kadrus nepubliskot.
Realitātes šova "Keeping Up With the Kardashians" bijusī izpildproducente Farnaza Fardžama pastāstījusi, ka Vests kopā ar Kimu ieradies Keitlinas Dženeres (Kimas patēva, kas mainīja dzimumu) mājās un sācis pārmest viņas ģimenei, ka tā nav atbalstījusi mūziķa kandidatūru ASV prezidenta vēlēšanās.
"Kanje ieradās Keitlinas mājās kopā ar Kimu un uzreiz sāka uzbrukt Krisai un pārējiem ģimenes locekļiem, pieprasot paskaidrojumus, kāpēc tie nav par viņu balsojuši 2020. gada prezidenta vēlēšanās," Fardžama atceras grāmatas fragmentā, ko publicējis izdevums “The Cut”.
Kanjes Vesta tikšanās ar Donaldu Trampu Ovālajā kabinetā 2018. gada oktobrī
"Viņš uzvedās tā, it kā viss grieztos tikai ap viņu," atcerējās producente. "Šis pusstundu ilgais strīds ļoti daudz ko atklāja par viņu attiecībām, taču mums nācās to izgriezt no šova."
Tiek ziņots, ka konflikts izcēlies Keitlinas dzimšanas dienas svinību laikā, kad ģimene centusies uzlabot savstarpējās attiecības, kurās jau kādu laiku valdījusi spriedze. Lai gan skatītāji šo strīdu tā arī neieraudzīja, viņi kļuva par lieciniekiem Kimas emocionālajam sabrukumam realitātes šova noslēguma sērijā 2021. gadā. "Es tiešām vairs nespēju tā turpināt," Kima atzinās māsām Kortnijai, Kendalai un Kailijai. "Es jūtos kā pilnīga neveiksminiece. Tā taču ir jau mana trešā sasodītā laulība... Jā, es tiešām jūtos kā pilnīga zaudētāja."
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Kima arī paskaidroja, kāpēc nevēlas pārcelties uz Vaiomingas štatu, lai būtu kopā ar Kanji un atbalstītu viņu. "Viņam ir vajadzīga sieva, kura atbalsta katru viņa soli, visur dodas līdzi un dara visu to, ko es nespēju," sacīja Kima.
2021. gada februārī Kima iesniedza šķiršanās pieteikumu, kā iemeslu minot nesamierināmas domstarpības. Pāra laulība oficiāli tika šķirta 2022. gada novembrī. Abiem ir četri kopīgi bērni – Norta, Seints, Čikāga un Psalms. Van Metera grāmatā aprakstīts arī tas, kā 2020. gadā pamazām izjuka Kimas un Kanje attiecības. Tolaik reperis saslima ar Covid-19, kā arī paziņoja par savu kandidēšanu ASV prezidenta vēlēšanās. Tiek apgalvots, ka šis lēmums bijis pārsteigums pat Kimai.