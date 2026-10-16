“Mēs cīnīsimies līdz galam!” Sindija Bokāne asarām acīs komentē Nika Endziņa nonākšanu cietumā
Šodien kļuvis zināms, ka Nikam Endziņam piespriests četru gadu cietumsods. Pēc sprieduma paziņošanas viņa dzīvesbiedre, satura veidotāja Sindija Bokāne, sociālajā tīklā “Instagram” publicējusi emocionālu video, kurā neslēpj šoku un vilšanos par notikušo. Endziņš ir arestēts un nogādāts ieslodzījuma vietā, bet Bokāne sola cīnīties līdz galam.
Niks Endziņš plašāk pazīstams kā tā dēvētais viltus ziņu “tēvs”. Viņš tiek apsūdzēts narkotiku izplatīšanā un lietošanā. Pēc tiesas sprieduma paziņošanas viņa dzīvesbiedre publicējusi video, kurā pauž pārliecību par Endziņa nevainīgumu un norāda, ka ģimene nepiekrīt notikušajam.
“Es godīgi esmu šokā. Manī šodien nebija ne gramiņa sajūtas, ka varētu būt kaut kā savādāk. Plānojām braukt mājās, nosvinēt šo uzvaru,” video stāsta Bokāne.
Viņa atklāj, ka ģimene bija cerējusi uz citādu tiesvedības iznākumu. Lai gan pieļāvusi, ka varētu būt jākārto dokumenti vai jāsaskaras ar citiem ierobežojumiem, cietumsods viņai bijis negaidīts pavērsiens.
“Cietums par lietu, kurā Niks nav vainīgs, viņš nav neko tirgojis, viņš nav neko izplatījis, ir gaužām bēdīgi,” uzskata Bokāne.
“Tā ir reāla cilvēka dzīve un emocijas”
Bokāne norāda, ka tiesvedība ilgusi aptuveni divus gadus un notikušais smagi skāris gan viņu, gan Endziņa vecākus.
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“Es šausmīgi pārdzīvoju, pirmkārt, vecāki ļoti pārdzīvo, un es redzēju arī Nika acīs to, cik viņš ļoti pārdzīvo,” viņa atklāj.
Satura veidotāja arī pauž vilšanos tiesas darbā, salīdzinot šo lietu ar citiem skaļiem kriminālprocesiem Latvijā. Viņa nesaprot, kāpēc, viņasprāt, Endziņam piespriests cietumsods, un uzsver, ka ģimene uzskata apsūdzības par nepamatotām.
Vienlaikus Bokāne aicina sabiedrību neizsmiet notikušo un neuztvert situāciju kā joku.
“Tās ir reālas cilvēka dzīves, tā ir reāla cilvēka dzīve un emocijas. Es esmu tik ļoti vīlusies tiesas darbā,” viņa saka.
Apņēmusies cīnīties līdz galam
Nika Endziņa dzīvesbiedre uzsver, ka ģimene negrasās padoties un meklēs iespējas panākt soda samazināšanu.
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“Mēs cīnīsimies līdz galam, mēs mēģināsim darīt visu iespējamo, lai šo cietumsodu samazinātu,” video paziņo Bokāne.
Viņa atzīst, ka joprojām ir grūti aptvert notikušo, tomēr saglabā cerību uz labvēlīgāku iznākumu. “Es vēl ceru, ka mēs varēsim panākt pozitīvu iznākumu tā, lai tas ir godīgs un atbilstošs situācijai,” viņa saka.
Noslēgumā Bokāne pateicas cilvēkiem, kuri viņus atbalsta, un aicina sabiedrību cienīt ģimenes pārdzīvojumus.
“Es ļoti, ļoti lūgtu jūs cienīt šo situāciju un nepārvērst to kaut kādā jokā. Tas nav nekāds joks. Tā ir cilvēka brīvība,” uzsver Bokāne.
Viņa raksturo Endziņu kā sirsnīgu un mīlošu cilvēku, kuram svarīga ģimene un tuvinieki, un atkārtoti pauž pārliecību, ka viņš nav pelnījis cietumsodu.