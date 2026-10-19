Meganas Mārklas pseido karaliskās vizītes turpmāk būs retas. Kāds tam iemesls?
Aizvadītajā nedēļā Megana Mārkla pirmo reizi vairāk nekā četru gadu laikā piedalījās oficiālā publiskā pasākumā Lielbritānijā. Tomēr Saseksas hercogienei pietuvināti avoti norāda, ka šādas vizītes turpmāk būs retums.
Tiek ziņots, ka Megana Mārkla turpmāk reti piedalīsies pasākumos, kas līdzinās karaliskās ģimenes oficiālajām vizītēm, jo šobrīd viņa vēlas pievērsties savam dzīvesstila zīmolam un atjaunot aktrises karjeru.
Ceturtdien Saseksas hercogiene kopā ar vīru princi Hariju piedalījās oficiālā pasākumā Notingemā. Tas bija pāra pirmais kopīgais publiskais pasākums kopš ģimenes atgriešanās Lielbritānijā, savukārt Meganai – pirmā šāda vizīte kopš karalienes Elizabetes II bērēm 2022. gadā.
Meganas Mārklas un prinča Harija vizīte Notingemā 2026. gada 15. oktobrī
Lai gan vizīte Notingemā nebija oficiāls karaliskās ģimenes pasākums, tas daudzējādā ziņā atgādināja šādu vizīti. “Tas ir karalisks teātris bez karaliskās varas,” situāciju raksturojusi karaļnama eksperte un raidījuma “Kinsey Schofield Unfiltered” vadītāja Kinsija Šofīlda.
Pagājušajā mēnesī ar karaļa piekrišanu valdības pārstāvjiem nosūtītajā vēstulē tika uzsvērts, ka Saseksas hercogs un hercogiene joprojām ir privātpersonas. Tiek vēstīts, ka Harijs un Megana sevi uzskata par “sabiedrībā zināmām personībām”, tāpēc vēstule, kurā precizēts viņu statuss, abus pārsteigusi.
Tomēr kāds Meganai pietuvināts avots atklājis, ka turpmāk hercogiene šādos publiskos pasākumos piedalīsies “samērā reti”, jo viņas “profesionālās intereses un prioritātes atšķiras” no prinča Harija iecerēm. Megana pašlaik daudz laika velta scenāriju lasīšanai, ģimenei, sava dzīvesstila zīmola attīstīšanai un plāniem atgriezties aktiermākslā. Tikai gadījumā, ja viņai atliks brīvs laiks, viņa pievērsīsies arī labdarībai, paskaidrojis paziņa.
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Avots izdevumam “The Telegraph” pastāstījis: "Prinča Harija prioritāte ir labdarība un sabiedriskais darbs. Savukārt Meganai pirmajā vietā ir ģimene un bērni, pēc tam bizness un tikai tad atgriešanās aktrises karjerā. Viņa publiskos pasākumos piedalīsies samērā reti. Pašlaik viņa lasa ļoti daudz scenāriju."
Vasaras nogalē izskanēja runas, ka bijusī seriāla "Suits" aktrise risinot sarunas par iespējamu lomu populārajā “Netflix” seriālā "The Gentlemen". Vēlāk gan parādījās pretrunīga informācija – tika ziņots, ka Meganas kandidatūra atsaukta Lielbritānijā saceltās kritikas dēļ, savukārt citi avoti apgalvoja, ka sarunas joprojām turpinās. Seriāla galvenās lomas atveidotājs Teo Džeimss šīs runas nodēvēja par tukšām baumām. Pagaidām Meganas dalība seriālā nav oficiāli apstiprināta.
Megana Mārkla seriāla “Suits” uzņemšanas laikā
Savukārt Meganas bijušais aģents Ari Emanuels devis mājienus par vairākiem projektiem, kuros hercogiene varētu iesaistīties tuvākajā nākotnē. Viņu joprojām pārstāv talantu aģentūra WME. "Man šķiet, ka viņa patiešām sāk saņemt darba piedāvājumus. Ir runa gan par realitātes šoviem, gan televīzijas projektiem. Viņi kaut ko dara, lai gan es nezinu visas detaļas. Viņa atrod savu vietu, un es par viņu priecājos," izteicies Emanuels.