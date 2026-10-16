Mūzika
Šodien 16:33
Pie klavierēm Raimonds Pauls, dzied Gerda Timrota! Tapis videoklips dziesmai "Rudens ogle"
Klajā nācis dziesmas "Rudens ogle", kurā komponista Raimonda Paula mūzika un dzejnieka Jāņa Petera vārdi atdzimst jaunā skanējumā, videoklips. Dziesmu izpilda Gerda Timrota, pie klavierēm esot Paulam pašam.
Skaņdarbs “Rudens ogle” kļuva par sākumpunktu Gerdas Timrotas un maestro Raimonda Paula muzikālajai sadarbībai. Pirmo reizi dziesma šādā interpretācijā izskanēja Jāņa Petera grāmatas “Dzejnieks. Diplomāts. Cilvēks.” atklāšanas vakarā, kad Gerda Timrota to izpildīja maestro Paula pavadījumā.
Maestro Raimondam Paulam un jaunajai dziedātājai Gerdai Timrotai tapis videoklips dziesmai “Rudens ogle”.
Tagad dziesma ieguvusi arī vizuālu veidolu, kas radīts Lapmežciemā, kur savulaik filmētas ainas filmai “Ilgais ceļš kāpās”. Koncerts “Tu nāc, tu ej!” mūzikas namā “Daile” turpmāk skatāms vēl oktobrī un novembrī.
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