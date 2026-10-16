"Parūka līda mutē!" - kā Maksims Busels šovā "Izklausies redzēts" drosmīgi pārtapa par Šēru
Aizvadītjā nedēļā aktieris Maksims Busels šovā "Izklausies redzēts" nolēma sevi izaicināt, uzsākot dalību ar leģendārās dziedātājas Šēras atveidošanu. Lai gan sākotnēji viņš apsvēris arī citus māksliniekus, producenti mudinājuši izvēlēties ko drosmīgāku, un Maksims viņu ieteikumam piekritis.
"Es domāju, ka pirmajā raidījumā vajadzētu lēnām ieskrieties, soli pa solim. Taču producenti man teica, lai uzreiz izvēlos kaut ko drosmīgāku, spilgtāku, ar lielāku pārvērtību,” atklāj aktieris. Tagad viņš nenožēlo, ka savu dalību sācis ar tik sarežģītu tēlu. Maksims spriež, ka, raidījumiem turpinoties, pieaug gan stress un nogurums, gan sajūta, ka sagatavošanās procesam atvēlētais laiks kļūst arvien īsāks. “Ar katru nākamo raidījumu vairāk sakrājas gan stress, gan nogurums. Arī laika vienmēr šķiet mazāk, jo uzdevumi kļūst sarežģītāki. Tāpēc nenožēloju, ka sāku ar grūtāko. No vienas puses, tas man ļāva nedaudz atviegloti uzelpot, bet, no otras, nezinu, kas mani vēl sagaida,” atzīst Busels.
Parūka līda mutē
Pārtapšana par Šēru aktierim izrādījusies īsts pārbaudījums ne tikai vokāli, bet arī fiziski. Skatuves tēla veidošanā nācies pierast pie mākslīgajām skropstām, nagiem, parūkas un augstpapēžu apaviem. Tas viss prasījis pacietību un spēju koncentrēties uz galveno - pārliecinošu priekšnesumu. “Bija ļoti grūti visās nozīmēs - gan balss, gan ārējā tēla dēļ. Es pat nezināju, ka skropstas liek šādā veidā! Parūka reizēm līda mutē, bija arī augstpapēžu kurpes. Sajūtas visu laiku bija ļoti neērtas, bet centos par to nedomāt un koncentrēties uz Šēru,” stāsta Maksims. Lai skatītāji uz skatuves ieraudzītu ne tikai dziedātājas vizuālo tēlu, bet arī viņas manieres, aktieris daudz strādājis kopā ar horeogrāfu. Bija jāiemācās kustēties citādi, nekā viņš ieradis ikdienā. “No malas varbūt izskatījās, ka nekas īpašs nenotiek, taču patiesībā man bija ļoti daudz, pie kā strādāt. Vajadzēja panākt, lai kustības būtu sievišķīgākas, vieglākas un graciozākas,” atklāj Busels.
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Lai gan aktiera profesija Maksimam iemācījusi iejusties dažādos tēlos, dalība šovā likusi saprast, ka slavena mūziķa atveidošana ir pavisam cita pieredze. Nepietiek tikai ar ārējo līdzību vai labu dziedājumu - jācenšas uztvert arī mākslinieka balsi, kustības un uzstāšanās manieri. “Šis šovs man patiešām ļauj saprast, uz ko esmu spējīgs gan aktieriski, gan muzikāli. Mana profesija, protams, paredz spēju pārtapt dažādos tēlos, bet tas, ko no mums prasa šeit, ir pavisam cits līmenis. Tev ne tikai jāiejūtas tēlā, bet savā ziņā jākļūst par mākslinieku, kuru atveido,” skaidro aktieris. Maksimam ir pieredze dziedāšanā, un viņš muzicē arī izrādēs, tomēr šova uzdevumi likuši uz vokālo sniegumu paskatīties citādi. Katram māksliniekam ir savs balss skanējums, un atrast tam piemērotu pieeju nebūt nav vienkārši. “Man ar mūziku ir labas attiecības, es dziedu un daudz dziedu arī izrādēs. Taču šeit sapratu, ka viss notiek citādi. Tev jāatrod nevis sava balss, bet gan tas, kā skan konkrētais mākslinieks,” viņš atzīst.