Somiņa par luksusa auto cenu! Viktorija Bekhema izrāda 88 000 dolāru vērtu aksesuāru
Modes dizainere Viktorija Bekhema apmeklējusi savu jaunatvērto veikalu Ņujorkā, demonstrējot elegantu un pārdomātu tēlu. Viņa bija tērpusies piegulošos midi garuma svārkos un topiņā, bet uz pleca nesa izsmalcinātu “Hermès Kelly” rokassomu 88 000 ASV dolāru vērtībā.
Ir pagājuši gandrīz 20 gadi, kopš Viktorija Bekhema Ņujorkas modes nedēļā prezentēja savu pirmo apģērbu kolekciju. Šonedēļ dizainere atgriezās pilsētā, kur savulaik sākās viņas karjera modes pasaulē, lai apmeklētu sava zīmola jaunatvērto veikalu.
Bijusī grupas “Spice Girls” dalībniece kā allaž bija ģērbusies nevainojami, kad tika manīta Ņujorkas Soho rajonā. Bet viņai uz pleca bija galvu reibinoši dārga rokassoma, kuras vērtība sasniedz 88 000 ASV dolāru (78,2 tūkstoši eiro). Viktorija bija izvēlējusies stilīgu haki krāsas divdaļīgu tērpu, ko veidoja gari, pieguloši zīmuļsvārki un tops ar īsām piedurknēm.
Viktorija Bekhema Ņujorkas ielās ar 88 000 dolāru vērto “Hermès Kelly” somu
52 gadus vecā Viktorija bieži dod priekšroku sava zīmola apģērbiem, tāpēc iespējams, ka šis tērps ir neliels ieskats bijušās popzvaigznes gaidāmajā modes kolekcijā. Viņas plecu rotāja ekskluzīvā “Hermès Kelly” krokodilādas soma 32 centimetru izmērā. Tā ir tikai viena no daudzajām luksusa somām Viktorijas kolekcijā, kuras kopējā vērtība tiek lēsta vairāk nekā divu miljonu sterliņu mārciņu apmērā (2,3 miljoni eiro).
Savu tēlu Viktorija papildināja ar masīvām melnām saulesbrillēm no pašas zīmola, kuru cena ir 194 sterliņu mārciņas (230 eiro). Savukārt kājās viņai bija augstpapēžu kurpes no Karla Lāgerfelda 2010. gada “Chanel” kolekcijas. Sudrabotās kurpes rotā mākslīgās pērles, kas izvietotas gar kontrastējošo melno purngalu. Līdzīgi šīs kolekcijas apavi interneta veikalos nopērkami par 557 līdz 1116 sterliņu mārciņām (660-1324 eiro).
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Viktorijas jaunā modes veikala interjeru veidojuši mākslinieks Aleksandrs Mejs un arhitekts un dizainers Ole Lunds. Tā iekārtojumā dominē bordo toņi, ko papildina gaišs marmors, koks un tādi apdares materiāli kā laka un samts.
Septembrī kļuva zināms, ka Viktorijas Bekhemas modes zīmols pirmo reizi kopš uzņēmuma dibināšanas sācis strādāt ar peļņu. Divpadsmit mēnešos līdz 2025. gada decembra beigām uzņēmuma pamatdarbības peļņa sasniegusi 7,3 miljonus sterliņu mārciņu (8,66 miljoni eiro).
Otrdienas vakarā Viktorija viesojās telekanāla NBC raidījumā “Today”, kur baudīja tekilu un atklāja, ka viņai patīk kopā ar vīru, seru Deividu Bekhemu, iedzert glāzi vīna dārzā, kur pāris audzē dārzeņus. Viņa arī pajokoja, ka mudinot vīru pieteikties “dārzkopības sacensībās”, jo viņa izaudzētie gurķi esot patiešām iespaidīgi. Tie izaugot tik lieli, ka atgādinot “instrumentu”.