Grupa "Rīgas modes" izziņo tīkamus jaunumus saviem faniem
Grupa "Rīgas modes" laidusi klajā savu trešo studijas albumu "Mīla un ziedošanās". Atzīmējot albuma iznākšanu, grupa izziņo arī koncertus Liepājā, Cēsīs un Rīgā.
Albums “Mīla un ziedošanās” ierakstīts Rīgā, “Audilla” studijā kopā ar skaņu inženieri un producentu Jāni Eglīti. Tas seko grupas iepriekšējiem ierakstiem “Fantastiski” un “Patiesie nodomi”.
Savu jauno ierakstu grupa raksturo šādi: “Mēs vienmēr esam vēlējušies sarakstīt šādu albumu. Personīgu un klasisku. Albums “Mīla un ziedošanās” ir veltīts, iespējams, mazliet apjukušai paaudzei, kura dzīvo sadrumstalotā realitātē, taču vēlas pretoties mūsdienu algoritmiem, lai būtu kopā ar saviem cilvēkiem un ļautos mūzikai un brīžiem bez piesaistes laikam.”
Jaunajā albumā ir iekļautas 14 dziesmas un instrumentālas kompozīcijas, kurās piedalās vairāki viesmākslinieki: komponists Uldis Marhilevičs (klavieres dziesmās “Tukšas istabas” un “Ēnas uz ielām”), džeza un improvizācijas mūziķis Staņislavs Judins (kontrabass dziesmā “Tukšas istabas”), kā arī Igaunijā dzīvojošais ASV džeza mūziķis Džeisons Hanters (trompete dziesmā “Vai tu tici horoskopiem?”). Īpašu paldies grupa saka arī Juliannai Tīrumai un Patrikam Piterniekam, kuri ir bijuši daļa no “Rīgas modēm” gan vēlajos vakaros studijā, gan arī koncertos.
Albuma iznākšanu grupa atzīmēs ar “Mīlas un ziedošanās” miniturneju. 7. novembrī Liepājā, kultūras namā “Wiktorija”, 27. novembrī Cēsīs, mākslas telpā “Mala”, bet 18. decembrī koncerts Vagonu zālē, Rīgā.