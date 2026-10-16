Sabiedrībā pazīstami ļaudis pulcējas "Riga IFF" atklāšanā
Pulcējot plašu kino cienītāju pulku un sabiedrībā pazīstamus ļaudis, vakar, 15. oktobrī, svinīgi atklāts Rīgas Starptautiskais kino festivāls ("Riga IFF").
FOTO: sākušies lielākie rudens kino svētki: sabiedrībā pazīstami ļaudis pulcējas "Riga IFF" atklāšanā
Pulcējot plašu kino cienītāju pulku un sabiedrībā pazīstamus ļaudis, vakar, 15. oktobrī, svinīgi atklāts Rīgas Starptautiskais kino festivāls ("Riga IFF").
Festivāls norisināsies līdz pat 25. oktobrim, un tā mājvieta tradicionāli ir kinoteātris "Splendid Palace". Tāpat seansi paredzēti kinoteātrī "Forum Cinemas", Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī reģionos – Rotko muzejā Daugavpilī, "Kino Cēsis", kultūras centrā "Siguldas devons" un citviet.
Šogad festivālā pirmizrādi piedzīvos vairākas nozīmīgas Latvijas filmas. Gleznotāja un dramaturga Raimonda Staprāna simtgadē režisors Pēteris Krilovs studijā "VFS Films" pabeidzis darbu pie filmas "Sarkanais šķūnis". Šis dokumentālais stāsts pirmizrādi piedzīvos 18. oktobrī, atainojot Staprāna glezniecības tēlu – sarkano šķūni, kas piepildīts ar 20. gadsimta vēstures tēliem un notikumiem. Savukārt "Riga IFF" galvenajam konkursam atlasīta režisores Lailas Pakalniņas filma "Es domāju par kaķi", kuras nacionālā pirmizrāde paredzēta 20. oktobrī.
Daudzveidīga programma sarūpēta arī reģionālajās izrādīšanas vietās:
Cēsīs ("Kino Cēsis") 22. oktobrī izrādīs ar Berlināles "Sudraba lāci" apbalvoto Lānsa Hammera drāmu "Apjukuma viļņos" jeb "Queen at Sea", kas ir iejūtīgs paaudžu attiecību portretējums. Savukārt 23. oktobrī varēs noskatīties Pavela Pavļikovska melnbalto drāmu "Tēvzeme" jeb "Fatherland". Kannu kinofestivālā režijas balvu saņēmusī un "Oskaram" pieteiktā Polijas kinolente vēsta par Nobela prēmijas laureātu Tomasu Mannu un viņa meitu Ēriku, kuri 1949. gadā atgriežas pēckara Vācijā.
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Daugavpilī (Rotko muzejā) no 17. līdz 25. oktobrim gaidāmi četri seansi. 17. oktobrī būs skatāma Marijas Kreiceres psiholoģiskā drāma "Maigais briesmonis" ("Doux Monstre"), bet 18. oktobrī – Markusa Šleincera melnbaltā vēsturiskā drāma "Roze" ("Rose"), kurā aktrises Sandras Hilleres varone 17. gadsimtā uzvelk bikses, lai baudītu to pašu brīvību, ko vīrieši. 24. un 25. oktobrī demonstrēs attiecīgi filmas "Tēvzeme" un "Apjukuma viļņos".
Siguldā ("Siguldas devons") 17. oktobrī izrādīs šveicieša Jonasa Ulriha pieaugšanas drāmu "Vilki" ("Wolves") par jauniešu radikalizāciju Eiropā, 21. oktobrī – drāmu "Apjukuma viļņos", bet 25. oktobrī programmu noslēgs Luī Klišī ar roku zīmētā animācijas filma "Dzelzs zēns" ("Le Corset").