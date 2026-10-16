Grupas “Pamatinstinkts” dziedātājas Ilzes Kalves grāmatas atvēršanas svētki
2026. gada 15. oktobrī Rīgā, kultūrtelpā “Ex Libris”, notika kādreizējās grupas “Pamatinstinkts” dziedātājas Ilzes Kalves grāmatas "Grupa "Pamatinstinkts". Trakie 90. ...
FOTO: ar jestru ballīti un striptīzu nosvin kādreizējās grupas “Pamatinstinkts” dziedātājas Ilzes Kalves grāmatas iznākšanu
Ceturtdien, 15. oktobrī, Rīgā, kultūrtelpā “Ex Libris”, notika kādreizējās grupas “Pamatinstinkts” dziedātājas Ilzes Kalves grāmatas "Grupa "Pamatinstinkts". Trakie 90. gadi un deju mūzikas aizkulises" atvēršanas pasākums.
Grāmata ir jautrs stāsts par 90. gadu Latviju, tādēļ drosmīgākie apmeklētāji tika aicināti atcerēties vai iepazīt trakos deviņdesmitos, atbilstoši arī uzpošoties. Pasākumā piedalījās Apvienotajā Karalistē dzīvojošā grāmatas autore, un, kā jau 90. gadiem piederas, bija gaidāmi gan paredzami, gan ne visai paredzami pārsteigumi.
“90. gadi Latvijā pēc neatkarības atgūšanas ir visatļautības, bandītu un seksuālās revolūcijas laiks. Tikko apprecējies jauns pāris dibina deju mūzikas grupu, kas lemta neveiksmei, taču notiek brīnums, un “Pamatinstinkts” kļūst par kulta grupu, kas, ceļojot no vienas vietas Latvijā uz otru, koncertos sastrādā dažnedažādus jautrus un dažkārt visai bīstamus nedarbus,” teikts grāmatas anotācijā.
Grāmata balstīta uz patiesiem notikumiem, par pamatu ņemot tā laika pierakstus un piezīmes par koncertiem. Tādēļ arī stāstos par konkrētām vietām un notikumiem Latvijā, piemēram, par baznīcas draudzes sašutumu saistībā ar nerātnajām koncerta afišām, ir saglabāta vēsturiskā precizitāte. Lai gan grāmatā pieminēti arī vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki un viņu nonākšana jautrās un dažkārt divdomīgās situācijās, tā nav vēsturisks pētījums, bet gan jautrs romāns, ko ieteicams lasīt tad, kad drīkst skaļi smieties.
Ilze Kalve šobrīd plašāk pazīstama kā Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta un “Latvijas Avīzes” žurnāliste, kas ziņo par notikumiem Apvienotajā Karalistē un diasporas aktualitātēm. Savukārt daļa lasītāju viņu, iespējams, atceras arī pēc portāla LSM 2019. gadā aizsāktās kampaņas “Diagnoze – vēzis”, kurā Kalve dalījās ar savu pieredzi, stāstot par vēža diagnozi un ceļu uz izveseļošanos Apvienotās Karalistes veselības aprūpes sistēmā.
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Tomēr ne viens vien Ilzi Kalvi labāk atceras kā 90. gadu deju mūzikas zvaigzni – grupas “Pamatinstinkts” (“Basic Instinct”) dziedātāju, dziesmu autori un aranžētāju. Ja pirms 30 gadiem tapušās dziesmas jau piemirsušās, iespējams, pazīstami šķitīs tādi nosaukumi kā “Neskaties manī”, “Es tev vienkārši esmu” un “Funky”, kas nokļuva pirmā vispasaules interneta mūzikas konkursa “Born on the WWW” finālā, kā arī vēlāk tapusī “Sūti man SMS” un pagājušajā vasarā publicētā “Pūt, vējiņi” deju versija.