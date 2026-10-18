Mīlestības dēļ atteicās no slavas, bet palika ar salauztu sirdi. Džesika Alvesa, kas agrāk bija pazīstama kā dzīvais Kens, atklāj savu skaudro stāstu
Televīzijas personība Džesika Alvesa, kura savulaik pasaules slavu iemantoja kā “Dzīvais Kens”, pēc šķiršanās no mīļotā vīrieša Matiasa atklāti pastāstījusi par piedzīvotajām sirdssāpēm. Lai gan attiecības nav izdevies saglabāt, viņa uzsver, ka nenožēlo ne kopā pavadīto laiku, ne savas jūtas.
Pēdējos divus gadus Džesika Alvesa bija teju pilnībā nozudusi no sabiedrības redzesloka, jo, iemīloties vācu inženierī Matiasā, nolēma savu uzmanību veltīt privātajai dzīvei.
43 gadus vecā televīzijas zvaigzne, kura plašu atpazīstamību ieguva pateicoties neskaitāmām plastiskajām operācijām un ārējā izskata pārvērtībām, intervijā izdevumam “Daily Mail” atklāti pastāstījusi par sāpīgo šķiršanos. Pēc Džesikas teiktā, attiecības izjukušas tāpēc, ka viņas mīļotajam personīgā brīvība izrādījusies svarīgāka par kopīgas nākotnes veidošanu.
“Dzīvā Bārbija” Džesika Alvesa pozē apakšveļā
Tagad influencere nolēmusi pāršķirt jaunu dzīves lappusi. Viņa ir atgriezusies uz pastāvīgu dzīvi Londonā un gatavojas atkal aktīvi pievērsties darbam. “Es gadiem ilgi veidoju savu karjeru dažādās pasaules valstīs, bet tad iemīlējos un vēlējos dot savai privātajai dzīvei patiesu iespēju,” intervijā atklāja Džesika.
“Agrāk vīrieši ar mani bieži spēlējās un centās izmantot. Es pat nevarēju iedomāties, ka esmu tā vērta, lai kāds būtu kopā ar mani un mīlētu tādu, kāda esmu.”
Tomēr, neraugoties uz piedzīvoto vilšanos, Džesika uzsver, ka attiecībās pavadīto laiku joprojām vērtē kā nozīmīgu savas dzīves pieredzi. “Es nenožēloju, ka mīlēju kādu. Taču esmu sapratusi, ka, cenšoties veidot kopīgu dzīvi ar otru cilvēku, nekad nedrīkst sevi nostādīt otrajā plānā. Šoreiz es tikai vēlējos būt mīļotā sieviete,” viņa atzina.
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Džesika atklāja, ka abu attiecības bijušas ļoti ciešas un viņi kļuvuši par nozīmīgu daļu viens otra dzīvē. “Es biju satuvinājusies ar viņa ģimeni un draugiem, savukārt viņš – ar maniem tuviniekiem. Mēs daudz ceļojām kopā, un pirmo reizi dzīvē es jutos patiesi apmierināta un laimīga.”
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Viņa neslēpa, ka sapņojusi par mierīgu, stabilu kopdzīvi, kurā galvenā vieta būtu atvēlēta mīlestībai un ģimenei. “Es vēlējos ik rītu pamosties blakus vīrietim, kuru mīlu, kopā ceļot, pavadīt laiku ar mūsu ģimenēm un draugiem un ticēt, ka veidojam kaut ko paliekošu.”
Attiecībām kļūstot arvien nopietnākām, Džesika apzināti sāka atteikties no dalības televīzijas raidījumos, intervijām un publiskiem pasākumiem. Viņa vēlējās vairāk laika veltīt mīļotajam un abu kopīgajai nākotnei. “Es izvēlējos privāto dzīvi. Tobrīd es patiesi ticēju, ka mīlestība un kopīgas nākotnes veidošana ir svarīgāka par visu pārējo,” viņa skaidroja.
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Taču kas īsti nogāja greizi? Runājot par bijušo draugu, Džesika necentās viņu nomelnot un atzina, ka attiecībās bijis arī daudz skaistu brīžu. “Matiasam piemita daudz brīnišķīgu īpašību. Viņš spēja būt neticami gādīgs, mīlošs, maigs un uzticams. Daudzējādā ziņā viņš pret mani izturējās labāk nekā citi vīrieši, kurus biju sastapusi iepriekš. Es viņu no sirds mīlēju.”
Tomēr abu pēdējā kopīgā ceļojuma laikā Sicīlijā izcēlās strīds. Džesikai radās aizdomas, ka Matiass, iespējams, iepazinies ar kādu citu sievieti. Šis konflikts galu galā noveda pie attiecību izjukšanas.
"Dzīvā Bārbija" Džesika Alvesa 2020. gada decembrī
Džesika ar vācu inženieri Matiasu sāka sazināties 2024. gada nogalē, bet pirmo reizi tikās klātienē 2025. gada janvārī. Viņu attiecības ļoti ātri kļuva nopietnas.
Rodrigo Alvess, kurš bija pazīstams kā dzīvais Kens, dzimumu mainīja 2020. gadā un pieņēma vārdu Džesika Alvesa. 2024. gadā viņa atklāja, ka vēlas veidot attiecības, kuru pamatā ir intelektuāla pievilcība jeb sapioseksualitāte. Tas nozīmē, ka cilvēku romantiski vai seksuāli galvenokārt piesaista otra cilvēka intelekts, prāts un spēja risināt saistošas sarunas, nevis ārējais izskats.