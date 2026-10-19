Pols Makartnijs apgalvo, ka atceras, kā piedzimis
Leģendārais britu mūziķis Pols Makartnijs apgalvo, ka viņa atmiņā saglabājušies mirkļi no paša nākšanas pasaulē.
Viesojoties aktrises un komiķes Eimijas Poleres podkāstā “Good Hang with Amy Poehler”, mūziķi aicināja dalīties ar vienu no savām agrīnākajām bērnības atmiņām. Atbildot uz šo jautājumu, Makartnijs pārsteidza raidījuma vadītāju, atklājot, ka, viņaprāt, spēj atcerēties pat savu piedzimšanu. “Šādos gadījumos nekad nevar zināt, vai tās ir īstas atmiņas vai tikai paša iztēles radītas ainas. Tomēr man ir sajūta, ka es tiešām atceros savu nākšanu pasaulē,” pastāstīja mūziķis. “Es piedzimu Liverpūlē, Voltonas slimnīcā. Tā bija ļoti sena Viktorijas laikmeta ēka. Man šķiet, ka pirms tam šī māja kalpojusi citam mērķim un tikai vēlāk tajā ierīkota slimnīca.”
Slavenās dziesmas “Yesterday” autors turpināja dalīties ar spilgtajiem iespaidiem, kas, pēc viņa teiktā, saglabājušies atmiņā no slimnīcas. Vienlaikus viņš atzina, ka pats nav īsti pārliecināts, vai tie patiešām piedzīvoti vai tikai vēlāk radušies iztēlē. “Šķiet, ka atceros baltas flīzes – tādas ļoti tīras, sterilas –, hromētus medicīnas instrumentus un metālisku šķindoņu. Es piedzimu ar dzemdību stangu palīdzību. Ārstiem mani nācās izvilkt,” stāstīja 84 gadus vecais mūziķis, piebilstot: “Bet es nezinu, vai tā patiešām bija.”
Sarunas gaitā Makartnijs atklāja arī to, ar kuru mūziķi viņš labprāt vēlētos sadarboties, taču joprojām nav saņēmis drosmi viņu uzrunāt. “Es vienmēr iedomājos par Bobu Dilanu. Taču man ir pārāk liels satraukums, lai viņam piezvanītu. Iedomājieties: ‘Bob? Te Pols,’” smaidot sacīja Makartnijs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas