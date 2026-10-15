Pirms nāves seriāla “Breaking Bad” zvaigzne nonācis smagas izvēles priekšā - līgava viņam izvirzījusi ultimātu
Dažas nedēļas pirms traģiskās nāves 34 gadus vecais seriāla “Breaking Bad" aktieris Rojs Frenks Mitte esot piedzīvojis nopietnas nesaskaņas privātajā dzīvē.
Tiek vēstīts, ka aktiera līgava Kenedija Suaresa viņam izvirzījusi ultimātu – izvēlēties starp viņu un savu māti. Vairāki aktiera ģimenei pietuvināti avoti atklājuši, ka pēdējā laikā attiecības starp Miti un viņa līgavu kļuvušas arvien saspringtākas.
Suaresa uzskatījusi, ka aktiera māte pārlieku iejaucas pāra attiecībās, tādēļ vēlējusies, lai Mitte nostājas viņas pusē.
Kā norāda avoti, Kenedija un aktiera māte savā starpā nav spējušas saprasties. Tikmēr Mitte bijis ļoti pieķēries gan mātei, gan savai māsai Lasjenai un nav vēlējies pārtraukt attiecības ar ģimeni. Šī situācija radījusi arvien lielāku spriedzi viņa attiecībās ar līgavu.
Mitte un Suaresa bijuši draugi aptuveni desmit gadus, pirms 2020. gadā viņu attiecības kļuva romantiskas. Pāris saderinājās 2025. gada 10. oktobrī – gandrīz tieši gadu pirms aktiera nāves. Vēl nedēļu pirms traģēdijas pāris bijis kopā, tomēr nav zināms, vai pēdējās dienās pirms aktiera nāves viņu attiecības nebija izjukušas. Tāpat avoti norāda, ka pēdējās nedēļās Mitte bijis manāmi satraukts un attiecību sarežģījumi viņu emocionāli noslogojuši.
Jau vēstīts, ka 34 gadus vecais aktieris 12. oktobrī tika atrasts miris Teksasā, ASV. Viņa pārstāvji apstiprinājuši, ka aktieris miris pašnāvībā.
Mitte plašāku atpazīstamību ieguva ar Voltera Vaita juniora lomu populārajā seriālā “Breaking Bad”. Aktieris, kuram pašam bija cerebrālā trieka, aktīvi iestājās par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un plašāku pārstāvniecību izklaides industrijā.
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Piektdien, 16. oktobrī, Teksasas pilsētā Braunsvilā paredzēts aktiera piemiņas pasākums, kurā tuvinieki un draugi godinās viņa dzīvi un atstāto mantojumu.