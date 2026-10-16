Harijs un Megana atkal izraisījuši neapmierinātību britu karaļnamā - pārim pārmet karalienes Elizabetes II gribas ignorēšanu
Princis Harijs un Megana Mārkla pēc atgriešanās Lielbritānijā atkal nonākuši uzmanības centrā. Pāra iecerētās labdarības vizītes, kas atgādina oficiālus britu karaļnama pienākumus, izraisījušas asu kritiku monarhijas ekspertu vidū. Viņiem tiek pārmesta vēlme baudīt karaliskās ģimenes statusu, neuzņemoties ar to saistītos pienākumus un ignorējot nelaiķes karalienes Elizabetes II savulaik noteiktos ierobežojumus.
Saseksas hercogs un hercogiene ceturtdien, 15. oktobrī, devās uz Notingemu, kur aizvadīja pirmo kopīgo publisko vizīti kopš atgriešanās Lielbritānijā. Pilsētai pāra attiecību vēsturē ir īpaša nozīme – tieši Notingemu Harijs un Megana apmeklēja 2017. gada decembrī, īsi pēc paziņojuma par saderināšanos.
Šoreiz viņu vizītes centrā bija labdarība un sabiedriskās iniciatīvas. Pāris apmeklēja organizācijas, kas palīdz maznodrošinātām ģimenēm un jauniešiem, kā arī piedalījās pasākumos, kuri pēc sava formāta atgādināja tradicionālās britu karaļnama pārstāvju vizītes.
Tomēr tieši šī līdzība izraisījusi diskusijas. Lai gan Harijs un Megana kopš 2020. gada vairs nepilda oficiālus karaļnama pienākumus, viņi joprojām izmanto Saseksas hercoga un hercogienes titulus un bauda ievērojamu starptautisku atpazīstamību.
Karaļnama eksperte un raidījuma “Kinsey Schofield Unfiltered” vadītāja Kinsija Šofīlda atklājusi, ka, pēc viņas avotu teiktā, Bekingemas pilī pieaugot neapmierinātība ar pāra rīcību. “Harijs un Megana vairs nav strādājoši karaliskās ģimenes locekļi. Tomēr šķiet, ka viņi arvien apņēmīgāk cenšas atjaunot karaliskās dzīves ārējo tēlu bez pienākumiem, kas ar to saistīti,” sacīja Šofīlda.
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Viņasprāt, labdarības pasākumi, publiskās uzstāšanās un fotogrāfu klātbūtne rada iespaidu, ka pāris atkal veic oficiālus karaļnama pienākumus. “Tas ir karalisks teātris bez karaliskās varas,” situāciju raksturoja eksperte.
Savukārt britu raidījumu vadītāja Helēna Čārda uzskata, ka Saseksas hercogi cenšas atgūt uzmanību, no kuras savulaik paši atteicās. “Viņi cenšas atgūt uzmanības centru, ko paši pameta. Tā noteikti ir atgriešanās – sava veida pseidokaraliska atgriešanās,” viņa norādīja.
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Kad Harijs un Megana 2020. gada janvārī paziņoja par vēlmi atkāpties no oficiālajiem pienākumiem, viņi sākotnēji cerēja saglabāt daļu līdzšinējo privilēģiju un vienlaikus kļūt finansiāli neatkarīgi. Taču karaliene Elizabete II šādai kārtībai nepiekrita. Tā dēvētajā Sandringemas samitā tika noteikts, ka nav iespējams vienlaikus daļēji pildīt oficiālos karaļnama pienākumus un daļēji darboties neatkarīgi.
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2021. gada februārī Bekingemas pils šo nostāju atkārtoti apstiprināja, paziņojot, ka, atsakoties no oficiālās lomas karaļnamā, nav iespējams turpināt ar šo statusu saistītos pienākumus. Harijs un Megana toreiz atbildēja ar paziņojumu, kurā uzsvēra, ka kalpošana sabiedrībai nav atkarīga no karaļnama statusa. “Mēs visi varam dzīvot, kalpojot citiem. Kalpošana ir universāla,” norādīja pāris.
Tomēr tagad daļa karaļnama komentētāju uzskata, ka Saseksas hercogu aktivitātes varētu nonākt pretrunā ar nelaiķes karalienes iecerēto robežu starp privāto dzīvi un monarhijas pārstāvju oficiālajiem pienākumiem.