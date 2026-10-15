52 gadu vecumā trešo bērniņu gaida Holivudas zvaigzne Hilarija Svanka
Divkārtējā “Oskara” balvas ieguvēja, Holivudas aktrise Hilarija Svanka 52 gadu vecumā paziņojusi priecīgus jaunumus – viņa ir trešā bērniņa gaidībās. Tikai pirms trim gadiem aktrise pirmo reizi kļuva par māmiņu, pasaulē laižot dvīņus.
Priecīgos jaunumus Svanka trešdien, 14. oktobrī, atklāja sociālajā tīklā “Instagram”, publicējot neparastu un jautru ģimenes video. Tajā aktrise kopā ar vīru Filipu Šneideru un abu trīs gadus vecajiem dvīņiem dejo tumsā, pie apģērba piestiprinot spīdošas gaismas nūjiņas, kas veido cilvēku siluetus. Video gaitā atklājas arī kāds īpašs pārsteigums – uz aktrises vēdera redzams neliels, izgaismots bērniņa siluets, tādējādi paziņojot par gaidāmo ģimenes pieaugumu.
“Daudzi man jautājuši, pie kāda projekta strādāšu nākamā. Šī pirmizrāde būs decembrī,” aktrise ar humoru rakstīja pie video, liekot noprast, ka mazulis pasaulē nāks jau šā gada nogalē.
Priecīgais paziņojums izraisījis sajūsmu aktrises sekotāju vidū. Komentāros viņu steidza apsveikt gan fani, gan slaveni kolēģi, tostarp aktrises Viola Deivisa, Šārona Stouna un Mariška Hārgiteja. “Tas ir pats neparastākais piedzīvojums!” komentārā rakstīja Stouna.
Svanka par māmiņu pirmo reizi kļuva 2023. gada aprīlī, kad 48 gadu vecumā pasaulē laida dvīņus – meitiņu Aiju un dēliņu Omu. Bērni dzimuši laulībā ar uzņēmēju Filipu Šneideru, ar kuru aktrise apprecējās 2018. gada augustā romantiskā ceremonijā Kalifornijā.
Lai gan Svanka savu privāto dzīvi lielākoties cenšas pasargāt no sabiedrības uzmanības, pēdējos gados viņa sociālajos tīklos ik pa laikam dalījusies ar sirsnīgiem ģimenes mirkļiem. Fani varējuši ielūkoties gan dvīņu ikdienā, gan ģimenes kopīgajās Ziemassvētku svinībās.
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Aktrise, kura pasaules slavu ieguvusi ar lomām filmās “Puiši neraud” un “Miljons dolāru mazulīte”, par kurām saņēmusi divas “Oskara” balvas, iepriekš atklāti runājusi par priekšrocībām, ko sniegusi kļūšana par māti vēlākā vecumā.
2024. gada intervijā žurnālam “Parade” Svanka atzina, ka jūtas īpaši pateicīga par iespēju piedzīvot mātes lomu pēc 40 gadu vecuma. Viņa skaidroja, ka agrāk lielu daļu savas dzīves veltījusi karjerai, savukārt tagad var vairāk uzmanības pievērst bērnu audzināšanai. Aktrise arī uzsvēra, ka atrodas priviliģētā situācijā, jo pati var izvēlēties, kad un cik daudz strādāt, tādējādi vairāk laika pavadot kopā ar ģimeni.