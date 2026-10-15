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Šodien 16:16
Kristīnes Lindenblates dzīvesbiedrs netic viņas biznesa idejai
Kristīnei Lindenblatei mēbeļu restaurācija ir kas vairāk nekā tikai brīvā laika nodarbe. Tā ļauj atslēgties no ikdienas rūpēm un relaksēties, turklāt viņa lolo sapni par savu mēbeļu restaurācijas šovrūmu.
Tomēr kanāla "360" šovā “Slavenības. Bez filtra” atklājas, ka dzīvesbiedrs Dzintars uz viņas aizraušanos raugās krietni skeptiskāk. Kristīne iecerējusi šovrūmu ierīkot telpā virs garāžas, kur sākotnēji bija plānota Dzintara atpūtas zona vai neliela sporta zāle. Kamēr viņš smagi strādā, Kristīne turpat pie garāžas restaurē mēbeles, ļaujoties savam hobijam un pamazām īstenojot ieceri.
Dzintars gan uzskata, ka Kristīne velti tērē savu laiku, jo atjaunotās mēbeles, viņaprāt, neviens nepirks. Taču Kristīne savu aizraušanos negrasās atmest – restaurēšana viņai sagādā prieku un palīdz atpūsties.