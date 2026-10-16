Pēc 27 gadiem atkal kopā! Reičela Vaisa un Brendans Freizers vēlreiz tiekas filmas "Mūmija" uzņemšanas laukumā
Brendans Freizers un Reičela Vaisa atkal apvienojušies, lai atveidotu Riku O’Konelu un Evelīnu Kārnahanu leģendārās piedzīvojumu filmu sērijas “Mūmija” jaunākajā daļā. Filma, kas būs abu aktieru trešais kopīgais darbs šajā franšīzē, uz kinoekrāniem gaidāma 2027. gada oktobrī.
57 gadus vecais Freizers un 56 gadus vecā Vaisa trešdien, 14. oktobrī, redzēti Londonā, kur norisinās filmas “Mūmija” ceturtās daļas uzņemšana. Abi aktieri bija tērpušies savu varoņu kostīmos.
Freizers un Vaisa pirmo reizi uz ekrāna satikās 1999. gada piedzīvojumu filmā “Mūmija”, kuras darbība risinājās Ēģiptē. Divus gadus vēlāk abi atkal iejutās savu varoņu lomās ekranizējuma turpinājumā “Mūmija atgriežas”. Ziņas par abu aktieru iespējamo atkalapvienošanos populārajā kino franšīzē pirmoreiz izskanēja 2025. gada novembrī.
Jaunās filmas uzņemšanas laukumā Londonā Freizers un Vaisa bija redzami smaidīgi un labā noskaņojumā. Pirms pāris nedēļām fotogrāfi abus aktierus bija iemūžinājuši individuālu ainu filmēšanas laikā. Vaisa šoreiz bija tērpusies tumši sarkanos svārkos un pieskaņotā žaketē, ko papildināja melna josta. Savukārt Freizers bija ģērbies brūnā jakā, zem kuras bija zaļi melns flaneļa krekls, džinsos un brūnos zābakos.
Freizers līdz šim piedalījies trijās “Mūmijas” filmās. Pēdējo reizi viņš dārgumu meklētāja Rika O’Konela lomā bija redzams 2008. gada filmā “Mūmija: Pūķa imperatora kapenes” (“The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor”). Savukārt Vaisa piedalījās tikai pirmajās divās filmās, bet trešajā daļā viņas atveidoto Evelīnu spēlēja aktrise Marija Bello.
2017. gadā tika mēģināts atdzīvināt “Mūmijas” stāstu ar jaunu filmu, kurā galveno lomu atveidoja Toms Krūzs. Tomēr šis mēģinājums neizvērtās veiksmīgs, un filmai turpinājumi nesekoja. Jāpiezīmē, ka šī nebija Brendana Freizera filmu sērijas nākamā daļa, bet gan pilnīgi jauna “Mūmijas” stāsta versija. Krūzs tajā atveidoja Niku Mortonu, kurš nejauši atbrīvo seno ēģiptiešu princesi Ahmanetu, ko spēlēja Sofija Butella. Ar šo kino projektu studija “Universal Pictures” bija iecerējusi aizsākt jaunu filmu sēriju “Dark Universe”, kur vienā pasaulē apvienotos dažādi leģendāri kino briesmoņi. Tomēr šie plāni netika īstenoti. Filma saņēma pārsvarā negatīvas kritiķu atsauksmes un neattaisnoja studijas finansiālās cerības.
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Jaunās “Mūmijas” režisori ir Mets Betinelli-Olpins un Tailers Žilets, kuri iepriekš strādājuši pie šausmu filmām “Kliedziens” (“Scream”) un “Gatavs vai ne” (“Ready or Not”). Scenārija autors ir Deivids Kogešols, kurš strādājis pie filmām “Matchbox the Movie” un “The Family Plan”.
Pagaidām jaunās filmas sižets tiek turēts noslēpumā. Tomēr izdevums “The Hollywood Reporter”, atsaucoties uz anonīmu avotu, 2025. gada novembrī vēstīja, ka jaunajā ekranizējumā netiks ņemti vērā 2008. gada filmas “Mūmija: Pūķa imperatora kapenes” notikumi.
Augustā kļuva zināms, ka filmas aktieru sastāvam pievienojušies arī Kevins Dž. O’Konors un Odeds Fērs, kuri kopā ar Freizeru un Vaisu filmējušies iepriekšējās “Mūmijas” daļās. Kā vēstīja izdevums “Deadline”, jaunajā filmā piedalīsies arī seriāla “Jaunais Šerloks” (“Young Sherlock”) aktieris Numans Adžars. Tāpat uz ekrāna būs redzams Maikls Džonstons, kurš filmējies šā gada šausmu kino sensācijā “Apsēstība” (“Obsession”).
Par to, ka “Mūmijas” ceturtās daļas uzņemšana ir oficiāli sākusies, Freizers paziņoja 7. septembrī, intervijā Francijas televīzijas kanālam “Canal+” Dovilas kinofestivāla laikā. Savukārt maijā, viesojoties televīzijas raidījumā “The Tonight Show”, aktieris apstiprināja, ka jaunajā filmā atgriezīsies oriģinālais aktieru sastāvs. Viņš arī solīja, ka “skatītāji beidzot saņems to, ko tik ilgi gaidījuši vairāk nekā 20 gadus”.
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Aktieris neslēpa sajūsmu par iespēju atkal iejusties leģendārā piedzīvojumu meklētāja lomā, taču vienlaikus atzina, ka tas prasīs arī nopietnu fizisko sagatavošanos. “Mēs atkal kāpsim seglos un atgriezīsimies pazīstamajās vietās... Laikam gan man vajadzētu beigt par to runāt, pirms esmu atklājis pārāk daudz,” toreiz jokoja aktieris. “Tomēr vienu gan zinu – novēliet man veiksmi! Es daru visu iespējamo, lai savu 57 gadus veco ķermeni savestu pienācīgā formā.”