Vieni joprojām pelna miljonus, citi pazuduši no lielajiem ekrāniem, bet vēl kādi piedzīvojuši pamatīgu karjeras sabrukumu
Slavenības
Ārzemju zvaigznes
Šodien 06:33
No spožākajām Holivudas zvaigznēm līdz karjeras sabrukumam - kā šodien klājas 90. gadu vislabāk apmaksātajiem aktieriem?
90. gadi bija laiks, kad Holivudā valdīja tādas zvaigznes kā Toms Krūzs, Džūlija Robertsa, Leonardo Dikaprio un Mega Raiena. Viņu filmas pulcēja miljoniem skatītāju, bet honorāri sasniedza tolaik teju neiedomājamas summas. Taču kopš tā laika pagājušas jau trīs desmitgades, un kādreizējo kino elku likteņi izvērtušies ļoti atšķirīgi.
Kamēr vieni joprojām pelna miljonus un filmējas Holivudas lielākajos grāvējos, citi piedzīvojuši karjeras sabrukumu, skaļus skandālus vai bijuši spiesti pamest kino.
Kā šodien klājas 90. gadu vislabāk apmaksātajiem aktieriem?