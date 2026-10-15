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"Gandrīz ideālo vakariņu" viesi pārkāpj robežas? Katrīnas Dimantas mājās notiek kas negaidīts
Šova “Gandrīz ideālas vakariņas” namamāte Katrīna Dimanta, visticamāk, nebija gaidījusi, ka viesi viņas mājās jutīsies tik brīvi, ka sās pielaikot saimnieces drēbes.
Vakariņu gaitā draudzīgā četrotne sarīko kārtīgu “ļembastu”, kas Andrim Daugaviņam paliek atmiņā kā īpaši neērts piedzīvojums. Kamēr mūziķe, dziedātāja un uzņēmēja Katrīna Dimanta rūpējas par vakariņu gatavošanu, viesi izklaidējas, pētot viņas garderobi un izmēģinot dažādus apģērba gabalus.
Situācija izvēršas tik amizanta, ka aktieris Andris Daugaviņš neslēpj savu izbrīnu un atzīst – šis, iespējams, ir viens no pazemojošākajiem brīžiem ne tikai raidījumā, bet pat viņa mūžā.