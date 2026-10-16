Divas zaudētas dzīvības un tikai 175 dolāru sods: traģēdija, kas slēpjas populāra Holivudas aktiera Metjū Broderika pagātnē
Miljoniem skatītāju aktieri Metjū Broderiku atceras kā bezrūpīgo jaunieti no astoņdesmito gadu kulta komēdijas “Aizliegtā brīvdiena”, taču tikai retais zina, ka gadu pēc filmas iznākšanas aktieris piedzīvoja traģēdiju, kas prasīja divu cilvēku dzīvības un varēja uz visiem laikiem mainīt arī viņa paša likteni.
1986. gadā uz ekrāniem nonāca režisora Džona Hjūza komēdija “Aizliegtā brīvdiena”, kas kļuva par vienu no spilgtākajām sava laika jauniešu filmām, savukārt tās galvenās lomas atveidotājs Metjū Broderiks vienā mirklī kļuva par Holivudas uzlecošo zvaigzni.
Taču 1987. gada vasarā, kad 25 gadus vecais aktieris baudīja atvaļinājumu kopā ar savu toreizējo draudzeni, aktrisi Dženiferu Greju, kura vēlāk kļuva pasaulslavena ar filmu “Netīrās dejas”, notika traģēdija, kas uz visiem laikiem mainīja vairāku ģimeņu dzīvi.
1987. gada 5. augustā pāris ar īrētu BMW automašīnu pārvietojās pa Ziemeļīrijas ceļiem. Netālu no Enniskillenas pilsētas Broderika vadītā automašīna iebrauca pretējā braukšanas joslā un frontāli sadūrās ar pretī braucošo “Volvo”. Sadursme bija nāvējoša. Otrā automašīnā atradās 28 gadus vecā Anna Galahere un viņas māte Mārgareta Dohertija. Abas sievietes gāja bojā notikuma vietā.
Arī Broderiks guva nopietnus ievainojumus, tostarp kājas lūzumu, un viņam bija nepieciešama ārstēšanās slimnīcā. Savukārt Greja fiziski cieta mazāk, taču piedzīvotais atstāja dziļas emocionālas sekas.
Vēlāk izskanēja pieņēmums, ka pie avārijas varētu būt vainojusi aktiera neierastā braukšana pa ceļa kreiso pusi, kā tas ir pieņemts Ziemeļīrijā, pretēji Amerikas Savienotajām Valstīm. Tomēr precīzu iemeslu, kāpēc Broderiks bija iebraucis pretējā joslā, izmeklēšanā tā arī neizdevās noskaidrot.
Pēc traģiskās avārijas Broderikam tika izvirzītas apsūdzības par nāves izraisīšanu bīstamas braukšanas rezultātā. Viņam draudēja līdz pat pieciem gadiem cietumā. Tomēr 1988. gada februārī apsūdzība tika mīkstināta. Aktieris atzina vainu mazāk smagā pārkāpumā – neuzmanīgā transportlīdzekļa vadīšanā.
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Tiesa viņam piesprieda aptuveni 175 ASV dolāru naudas sodu.
Šāds iznākums izraisīja bojāgājušo tuvinieku sašutumu. Annas Galaheres vīrs Džons Galahers publiski kritizēja tiesas lēmumu, uzskatot, ka divu cilvēku nāve faktiski pielīdzināta maznozīmīgam ceļu satiksmes pārkāpumam.
Pats Broderiks vēlāk atzina, ka viņam nav atmiņu par avārijas brīdi. Intervijā NBC raidījumam “Today” aktieris skaidroja, ka sadursmē guvis galvas traumu un pirmās atmiņas viņam ir tikai par pamošanos slimnīcā. Viņš arī neslēpa, ka saprot bojāgājušo tuvinieku dusmas, un sacīja, ka viņu vietā justos līdzīgi.
Avārija atstāja dziļas pēdas arī Dženiferas Grejas dzīvē. Tikai dažas nedēļas pēc traģēdijas kinoteātros nonāca “Netīrās dejas” – romantiskā drāma ar Patriku Sveiziju, kas kļuva par pasaules mēroga fenomenu un padarīja Greju par vienu no tā laika atpazīstamākajām jaunajām aktrisēm.
Filma atnesa aktrisei pasaules slavu, taču Greja vēlāk atzina, ka traģiskās avārijas dēļ viņai bija grūti izbaudīt panākumus.
2022. gadā, reklamējot savus memuārus “Out of the Corner”, Greja atkal atgriezās pie sāpīgajām atmiņām. Viņa atklāja, ka joprojām domā par bojāgājušo sieviešu ģimenēm un ka piedzīvotais ir ietekmējis visu viņas turpmāko dzīvi.
Aktrise neslēpa, ka pēc avārijas izjutusi milzīgu vainas apziņu par to, ka pati izdzīvojusi, kamēr divas citas sievietes zaudējušas dzīvību.
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Pēc avārijas Broderiks turpināja aktiera karjeru, piedaloties gan filmās, gan teātra izrādēs. Vēlāk viņš ierunāja arī Simbas tēlu Disneja animācijas filmā “Karalis Lauva”.
1997. gadā Broderiks apprecējās ar seriāla “Sekss un lielpilsēta” zvaigzni Sāru Džesiku Pārkeri. Abi joprojām ir kopā un audzina trīs bērnus. 2026. gada maijā pāris atzīmēja 29. kāzu gadadienu.