Diddy cietumā sakāvies ar bēdīgi slavenu Jamaikas narkobaronu
Kļuvis zināms, ar kuru ieslodzīto konfliktā nonācis amerikāņu reperis Šons Diddy Kombss.
Tagad atklājies, ka mūziķis cietumā sakāvies ar bēdīgi slaveno Jamaikas narkobaronu Kristoferu Koksu, kurš pazīstams ar iesauku “Dudus”.
56 gadus vecais Kombss konfliktā guvis galvas traumu, kuras dēļ 10. oktobra agrā rītā nogādāts slimnīcā. Kā ārvalstu medijiem apstiprinājis situāciju pārzinošs avots, repera ievainojumi nav bijuši dzīvībai bīstami, un tajā pašā dienā viņš atgriezies cietumā.
Tiek vēstīts, ka Kombss sakāvies ar Kristoferu Koksu, kurš savulaik vadījis vienu no Jamaikas bīstamākajiem noziedzīgajiem grupējumiem “Shower Posse”. Kokss pašlaik izcieš 23 gadu cietumsodu par narkotiku kontrabandu un organizēto noziedzību.
Kā apgalvo avoti cietumā, konflikta iemesls bijusi citu ieslodzīto neapmierinātība ar Kombsa uzvedību un viņam piešķirtajām privilēģijām. Pēc tam, kad telekanāls “NBC News” publiskoja informāciju par repera salīdzinoši komfortablajiem dzīves apstākļiem ieslodzījumā, cietumā esot veiktas pastiprinātas pārbaudes un konfiscēti aizliegti priekšmeti, tostarp mobilie tālruņi.
Repera Diddy māte Dženisa Kombsa pamet tiesas zāli pēc dēlam nolasītā sprieduma 2025. gada 2. jūlijā
Tas izraisījis citu ieslodzīto dusmas, tostarp Koksa neapmierinātību, kā rezultātā abu vīriešu konflikts pāraudzis fiziskā sadursmē, kurā smagāk cietis Kombss.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc incidenta reperis nogādāts atpakaļ Fortdiksas federālajā cietumā Ņūdžersijā un ievietots izolatorā. Tikmēr Kombsa pārstāvis Juda Engelmayers uzsvēris, ka mūziķa veselība un labklājība šobrīd ir galvenā prioritāte. Viņš gan nav neatkarīgi apstiprinājis visas izskanējušās detaļas par konfliktu.
Kombss izcieš 50 mēnešu cietumsodu pēc tam, kad 2025. gadā tika atzīts par vainīgu divās apsūdzībās, kas saistītas ar personu pārvadāšanu prostitūcijas nolūkos. Paredzēts, ka viņš brīvībā varētu iznākt 2028. gada 2. martā.
Diddy ikoniskās Baltās ballītes – viesu vidū Leonardo Dikaprio, Parisa Hiltone un citi Holivudas spīdekļi
"Baltās ballītes" bija ikoniski un grezni pasākumi, kurus organizēja amerikāņu reperis un producents Šons "Diddy" Kombss. Šīs ballītes kļuva pazīstamas ...