“Lielā sprādziena teorijas” zvaigzne Keilija Kuoko kļuvusi par māmiņu otro reizi - aktrise atklāj meitiņas neparasto vārdu
Populārā seriāla “Lielā sprādziena teorija” zvaigzne Keilija Kuoko (40) un viņas līgavainis, aktieris Toms Pelfrijs (44), sagaidījuši savu otro bērnu. Pāris pasaulē nākušajai meitiņai devis visai neparastu vārdu un sociālajos tīklos jau dalījies ar pirmajām jaundzimušās fotogrāfijām.
Priecīgo vēsti aktrise trešdien, 14. oktobrī, paziņoja sociālajā tīklā “Instagram”, publiskojot aizkustinošas fotogrāfijas gan no dzemdību nama, gan ģimenes mājām. Mazulīte pasaulē nākusi pirmdien, 12. oktobrī, un viņai dots vārds Filomena Karmīne Bobija Pelfrija Ģimenē meitenīti mīļi dēvē par Filo.
“Nav vārdu, lai vēlreiz aprakstītu šīs sajūtas. Kāda svētība!” sociālajos tīklos priecājas aktrise, neslēpjot, ka ceļš līdz otrās meitiņas nākšanai pasaulē ne vienmēr bijis viegls. Kuoko atzīst, ka ģimene ir ārkārtīgi pateicīga par piedzīvoto, lai arī gaidīšanas laiks bijis emocionāliem kāpumiem un kritumiem pilns “Ģimene oficiāli ir pilnīga! Laiks vest Matildas mazo māsiņu mājās!” raksta aktrise.
Viņa veltījusi arī sirsnīgus vārdus savam līgavainim Tomam Pelfrijam, atzīstot, ka kopš abu iepazīšanās viņas dzīve pilnībā mainījusies un priecīgie notikumi turpinās.
Arī Pelfrijs savā “Instagram” profilā dalījies ar jaundzimušās fotogrāfijām, nosaucot meitiņu par vēl vienu brīnumu un ģimenes jaunāko karalieni. Aktieris īpaši pateicies savai mīļotajai, uzsverot, ka pat brīžos, kad viņa nav jutusies vislabāk, Kuoko spējusi būt lieliska mamma un dzīvesbiedre. “Tu esi čempione! Meitenes un es bez tevis būtu pazuduši,” raksta Pelfrijs.
Pāra prieku sociālajos tīklos steigušies dalīt arī vairāki Holivudas aktieri. Kuoko bijušais kolēģis seriālā “Lielā sprādziena teorija” Kunals Najars komentāros viņai veltījis sirsnīgus vārdus, savukārt apsveicēju vidū ir arī aktrise Ešlija Bensone un filmas “Krēsla” zvaigzne Teilors Lotners.
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Par otrā bērna gaidīšanu Kuoko un Pelfrijs paziņoja šā gada jūnijā, publiskojot ģimenes fotogrāfijas, kurās redzama arī viņu vecākā meitiņa Matilda. Toreiz aktrise atzina, ka otrā grūtniecība vairākos aspektos bijusi sarežģītāka nekā pirmā, taču pāris ir ļoti laimīgs par iespēju paplašināt ģimeni.
Septembrī, neilgi pirms mazulītes piedzimšanas, Pelfrijs piedzīvoja vēl vienu nozīmīgu notikumu savā karjerā – viņš saņēma savu pirmo prestižo “Emmy” balvu par lomu televīzijas seriālā “Task”. Saņemot apbalvojumu, aktieris pateicās savai grūtniecei līgavai, kura emocionālo brīdi vēroja skatītāju rindās.
Keilija Kuoko un Toms Pelfrijs, kurš skatītājiem pazīstams arī no populārā seriāla “Ozark”, attiecības sāka 2022. gadā. Jau tā paša gada oktobrī pāris paziņoja, ka gaida savu pirmo bērnu, un 2023. gada martā pasaulē nāca viņu meitiņa Matilda.
Savukārt 2024. gada augustā aktieri paziņoja par saderināšanos. Lai gan pāris joprojām nav apprecējies, Kuoko iepriekš intervijās atzinusi, ka viņiem nav svarīgi ievērot tradicionālo notikumu secību – svarīgāk ir baudīt kopā būšanu un ģimenes dzīvi.