Rīgā prezentēta filma “Kristofers un divu pasauļu atslēga”
Tirdzniecības centra "Akropole Rīga" kinoteātrī "Apollo Kino" šovakar Latvijas pirmizrādi piedzīvoja piedzīvojumu fantāzijas filma "Kristofers un divu pasauļu atslēga".
FOTO: Rīgā svinīgi aizvadīta pašmāju fantāzijas filmas “Kristofers un divu pasauļu atslēga” pirmizrāde
Tirdzniecības centra "Akropole Rīga" kinoteātrī "Apollo Kino" šovakar Latvijas pirmizrādi piedzīvoja piedzīvojumu fantāzijas filma "Kristofers un divu pasauļu atslēga".
"Kristofers un divu pasauļu atslēga", kam scenāriju pēc Arno Jundzes romāna "Kristofers un Ēnu ordenis" motīviem radījis Juris Kursietis, ir režisora Oskara Moroza debija pilnmetrāžas kino.
Piedzīvojumu fantāzijas filmas vizuālo pasaku pasauli veidošanā apvienoti klasiski vizuālo efektu izstrādes paņēmieni ar mākslīgā intelekta (MI) rīkiem. MI tehnoloģijas filmā ļauj atdzīvoties burvju vietām un tēliem. Pasaku pasaules vizuālo risinājumu veidojis MI mākslinieks Māris Lagzdiņš.
Filma stāsta par vienpadsmitgadīgo Kristoferu, kuram, negaidīti zaudējot mammu, ir svarīga loma, lai novērstu pasaku un cilvēku pasaules saplūšanu vienā pelēkā realitātē, kurā nav vietas iztēlei un radošumam. Lai glābtu abas pasaules, Kristoferam jāapvieno spēki ar Rozenkrancu un Gildenšternu - it kā izsprukušiem no Viljama Šekspīra "Hamleta" lappusēm - un klasesbiedreni Kati. Bēgot no vajātājiem un ielaužoties brīnumainās vietās, viņi cenšas atminēt mammas atstātos noslēpuma pavedienus.
Galvenajā bērnu lomā filmā iejuties Roberts Bērziņš, Kristofera draudzeni Kati atveido Amēlija Gurova, bet Mārča lomā ir Henrijs Blumbergs. Filmas radošajā komandā darbojas operators inscenētājs Uldis Jancis, mākslinieks Toms Jansons, kostīmu māksliniece Renāte Vītola, grima māksliniece Gunda Zvirbule un producents Gatis Upmalis.
Filma "Kristofers un divu pasauļu atslēga" tapusi studijā "F.O.R.M.A.", kurā radītas arī ģimenes filmas "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru", "Ūdensbumba resnajam runcim", "Mazie laupītāji" un "Vecā dārza noslēpums". Filmas līdzproducents ir "LMT grupa".