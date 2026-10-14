VIDEO: roboti sāk karot savā starpā? Humanoīdais robots ar iespaidīgu spērienu aizlidina dronu
Tehnoloģiju attīstība reizēm sagādā arī visai komiskus pārsteigumus. ASV notikušā robotikas konferencē kāds cilvēkveidīgs robots ar iespaidīgu karatē spērienu aizlidinājis pa gaisu nelielu dronu. Neparastais incidents iemūžināts video, kas strauji izplatījies sociālajos tīklos.
Starptautiskajā robotikas konferencē “IROS 2026”, kas no 27. septembra līdz 1. oktobrim norisinājās Pitsburgā, Pensilvānijas štatā, ASV, divu atšķirīgu robotu demonstrācija izvērtās negaidīti amizantā starpgadījumā.
Tā galvenais varonis bija Ķīnas uzņēmuma “Unitree Robotics” izstrādātais humanoīdais robots “G1”, kurš demonstrēja savas kustību un cīņas mākslas prasmes. Taču kādā brīdī viņa ceļā gadījās pavisam cita tehnoloģiska ierīce – neliels drons “Hopcopter”.
Sociālajos tīklos izplatītajā video redzams, kā cilvēkveidīgais robots, kuram rokās uzvilkti boksa cimdi, izpilda augstu spērienu ar kāju. Tieši tajā brīdī tam pārāk tuvu pietuvojas nelielais drons, un robota kāja trāpa ierīcei, aizraidot to pa gaisu prom no demonstrācijas zonas.
The humanoid robot Unitree G1 kicked a hopping drone called Hopcopter at the IROS 2026 conference in Pittsburgh, USA, and became a sensation on social media. https://t.co/CR4nEy5Gn4— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 5, 2026
Incidents izskatās gluži kā aina no zinātniskās fantastikas filmas, kurā roboti sākuši savstarpēju cīņu. Tomēr patiesībā viss bijis daudz nevainīgāk.
Kā skaidro Itālijas medijs “La Repubblica”, nekāda robotu kauja nav bijusi ieplānota. Humanoīdais robots vienkārši izpildījis demonstrācijas kustību, savukārt drons nejauši nonācis tā spēriena trajektorijā.
Savukārt “Hopcopter”, ko izstrādājis uzņēmums “HopTo Technology”, nav gluži parasts drons. Tā ir neliela robotizēta ierīce, kas spēj gan lidot, gan pārvietoties lēcieniem. Tā apvieno propellerus ar elastīgu kāju, kas ļauj ierīcei pārvarēt dažādus šķēršļus un pārvietoties neparastā veidā.
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Lai gan notikušais izskatās smieklīgi, tas vienlaikus atgādina par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras robotikas inženieri. Kad vienā telpā darbojas vairākas autonomas vai attālināti vadītas ierīces, to kustības ne vienmēr ir savstarpēji saskaņotas.