Kristapa Porziņģa tēvs nopircis Liepājā īpašumu par 400 000 eiro
Latviešu basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa tēvs Tālis Porziņģis nesen Liepājā iegādājies īpašumu. Tas šogad bijis viens no lielākajiem nekustamā īpašuma darījumiem šajā reģionā, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Kā liecina ieraksts Zemesgrāmatā, Liepājā, Rožu ielā esošo 928 kvadrātmetru lielo zemes gabalu, uz kura ir dzīvojamā ēka un palīgceltne, Porziņģis šogad augustā nopircis par apaļiem 400 tūkstošiem eiro. Šis ir Liepājā labi zināms, vēsturisks īpašums, turklāt Tālis Porziņģis nu dzīvos ļoti netālu no vietas, kur jau krietnu laiciņu iemitinājusies "Prāta vētras" mūziķa Renāra Kaupera ģimene.
Ozols, kas vecāks par pašu namu
Nekustamā īpašuma firma "Pilat", kam bija uzticēta īpašuma tirgošana, savā mājaslapā par ēku raksta: “Tas ir nams ar vairāk nekā gadsimtu senu vēsturi. 19. gadsimta beigās celtais koka nams savulaik kalpojis par barona fon Pļetņeva vasaras rezidenci. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā šeit dzīvoja Liepājas ārsti Aleksandrs un Paulīne Kaires, un ēkā atradās arī ārsta prakse. Mūsdienās tas tika rūpīgi restaurēts, saglabājot tā vēsturisko raksturu un piešķirot ēkai jaunu dzīvi. Īpašums atrodas Dzintaru un Rožu ielas stūrī Jūrmalas parka apkārtnē. To papildina plašs, no kaimiņu acīm pasargāts dārzs ar ozolu, kas senāks par pašu namu. Ēkai ir restaurēts viesu namiņš, terase un atsevišķa ieeja uz nama otro stāvu. Arī interjers ir īpašs – anfilādes plānojums, vēsturiskas ģipša rozetes un atlējumi, kamīna istaba, kabinets un oriģināla čuguna vanna.”
Kā runā liepājnieki, no sava dēla Kristapa Porziņģa īpašuma Jūrmalciemā, kas ir netālu no Liepājas, Tālis nolēmis pārcelties uz jaunu māju pilsētā ģimenes apstākļu dēļ – augustā viņš kļuvis par tēvu mazulim, ko pasaulē laidusi viņa mīļotā Zane. Lai gan "Porziņģciemā" Tālim bijusi sava māja (kā katram Kristapa ģimenes loceklim), Porziņģis vecākais tomēr lēmis par labu dzīvei pilsētā.
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Ieskats Porziņģu ģimenes villā Jūrmalciemā
Ieskats Porziņģu ģimenes villā Jūrmalciemā. Vietējie to jau iesaukuši par "Porziņģciemu".
Apsveicam vecākus!
Par Tāļa attiecībām ar Zani plašāka sabiedrība uzzināja šopavasar – aprīļa sākumā Kristaps Porziņģis apmeklēja Augstākās beisbola līgas (MLB) spēli starp Sanfrancisko "Giants" un Ņujorkas "Mets", vērojot to no skatītāju rindām kopā ar saviem tuviniekiem. Ar populāro sporta kanālu "NBC Sports" saistīta sociālo tīklu platforma, kas vēsta par jaunumiem Goldensteitas "Warriors" komandā, tika izplatījusi kadrus, kuros redzams, ka Kristaps skatās maču kopā ar draudzeni modeli Sūkiju Holu, kā arī tēti Tāli un viņa jauno dzīvesbiedri, kuras vārds, kā apgalvo zinātāji, ir Zane, un viņu atvasi.
Toreiz, žurnāla "Kas Jauns" lūgts komentēt jaunās attiecības, Tālis atzina – viņš nemēdz savu personisko dzīvi nest uz āru publiskai apspriešanai, taču neko īpaši neslēpjot. “Tas nav jaunums, ka esmu oficiāli šķīries. Mana ģimene un tuvākie cilvēki to zina. Ar sievu Ingrīdu oficiāli šķīrām laulību aptuveni pirms gada,” toreiz teica Tālis, piebilstot, ka dzīvē tā mēdz notikt, pāri šķiras. Un bija ļoti pateicīgs bijušai sievai, ka abi spējuši saglabāt draudzīgas attiecības. Šogad pavasarī kļuva zināms, ka Tālis un Zane ir ģimenes pieauguma gaidībās, un nu jau apmēram pusotru mēnesi abi auklējot jaundzimušo.
Kristaps Porziņģis atgriežas mājās ar “Bombardier Global 6000” privāto lidmašīnu
Ieskats “Bombardier Global 6000” privātajā lidmašīnā, ar kādu Liepājā no Vašingtonas ieradies Kristaps Porziņģis.