Šova "Ufo 60 nokrāsas" pirmizrāde 2026. gada septembrī
Atzīmējot savu 60 gadu jubileju, Ufo skatītājiem sagatavojis īpašu jubilejas izrādi - aizraujošu, ironisku un brīžiem ļoti personīgu ceļojumu no ...
Jokdaris Ufo nosvin 60 un saka: "Mamma beidzot ar mani lepojas!"
Uz komiķa un radio balss Kaspara Upaciera jeb Ufo 60. jubilejas ietvaros notiekošās izrādes "Ufo 60 nokrāsas" pirmizrādi kinoteātrī "Splendid Palace "ieradās arī divas viņa dzīvē tuvas un dārgas sievietes – mamma Olita un krustmāte Zaiga.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Kaspars Upaciers norāda, ka viņa īstā dzimšanas diena ir 26. augustā, līdz ar to īstās jubilejas svinības draugu, radu un arī ģimenes lokā jau bija tad. “Savukārt "Splendid Palace" notiekošā izrāde bija plašākas svinības skatītāju lokā, kas arī turpināsies līdz pat nākamā gada martam. Grafiks ar izrādēm visu laiku papildinās, tas ir atkarīgs no tā, kā sokas ar skatītāju apmeklējumu. Bet ar to nodarbojas producentu grupa, kas organizē tehnisko pusi, jo no manis paša tikai jautrais mākslinieciskums,” piebilst jubilārs.
Audzis arhitektu birojā
Vaicāts, ko mamma dēlam pēc pirmizrādes iečukstēja ausī, Ufo atklāj – viņai paticis un teikusi, ka lepojas. “Beidzot, beidzot...” dēls priecājas par saņemto uzslavu.
Olita Upaciere ir arhitekte, un pilnīgi iespējams, ka viņa savulaik bija aizdomājusies, ka arī dēls varētu izvēlēties līdzīgu dzīves ceļu. “Loģiski, ka vecāki vēlas, lai bērni pārmanto viņu profesiju. Ne velti ir dakteru dinastijas, arī arhitektu un mākslinieku. Es faktiski uzaugu arhitektu birojā. Mamma savulaik strādāja valsts projektēšanas institūtā "Pilsētprojekts", un bieži pēc skolas braucu pie mammas uz darbu. Viņa arī ņēma darbu līdzi uz mājām. Droši vien tā dara visi arhitekti. Mammai bija sava atsevišķa darbnīca, ko savulaik valsts iedalīja māksliniekiem un arhitektiem. Darbnīcas bija Mežciema daudzstāvu mājā 10. stāvā. Tad mammai tur arī piešķīra dzīvokli. Tur pagāja visa mana bērnība un jaunības gadi. Mājās bija rasējamais dēlis, esmu pat piedalījies īstu projektu tapšanā. Man kā puikam uzticēja mazus darbiņus. Atceros, ka esmu 119. sērijas mājām sanmezglā iezīmējis flīzītes. Tas bija reāls projekts, kas aizgāja ražošanā. Es arī iestājos arhitektos, pāris gadu pamuļļājos, bet mans ceļš nogriezās uz šovbiznesu, no arhitektūras aizgāju. Nevar zināt, kā būtu bijis, ja es būtu kļuvis par arhitektu,” pārdomās dalās Kaspars Upaciers.
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Dzimtas stiprās sievietes
Par savas dzīves nozīmīgajām sievietēm – mammu Olitu un krustmāti Zaigu, kas ir tēta māsa, – Ufo runā ar lielu mīlestību un sirsnību. Viņas nav no turīgu vecāku ģimenēm un savu dzīvi veidojušas pašas. Abas dzimušas 40. gados un ir pēckara bērni, tādēļ, lai dzīvē kaut ko sasniegtu, apzinīgi studējušas un ieguvušas labu izglītību, vēlāk izveidojušas veiksmīgas karjeras un izaudzinājušas bērnus. Kaspara mammas un tēva dzimta ir no Zemgales – no Jelgavas apkārtnes, kā arī Bēnes un Bērzes Dobeles pusē.
Kaspara mamma Olita ir zināma arhitekte. Pavisam nesen viņa noslēgusi aktīvu darbu un bauda seniores dzīvi, taču joprojām ir Latvijas Arhitektu savienības biedre un seko līdzi visām aktualitātēm, kas saistītas ar profesiju. Savukārt krustmāte Zaiga vairāk nekā 50 gadu bijusi iecienīta ķīmijas skolotāja Jelgavas 2. vidusskolā, kas tagad ir Jelgavas Valsts ģimnāzija. Skolotāja Zaiga, kad jau bija devusies pensijā, vēl daudzus gadus privātstundās palīdzēja apgūt šo sarežģīto mācību priekšmetu skolēniem un pat augstskolas studentiem. “Viņa tiešām ir laba skolotāja. Man un maniem klasesbiedriem kaut kā negāja ar to ķīmiju, aizbraucu pie krustmātes, un viņa nedēļas laikā man iemācīja visu ķīmijas kursu. Viņa mācēja ļoti labi izskaidrot. Ja to visu loģiski saprot, tad ķīmija tāda matemātika vien ir. Toreiz noliku ķīmiju uz četri – piecu ballu sistēmā. Ja nebūtu muļķīgi kļūdījies ķīmijas eksperimentā, tad būtu nolicis uz teicami,” skolas laika atmiņās dalās Ufo.
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Mirkļi no Kaspara Upaciera radošās dzīves
Latviešu komiķis, mūziķis, pasākumu vadītājs un radio balss Kaspars Upacieris, kurš pazīstams ar pseidonīmu Ufo.
Ar Jubaltu viena krustmāte
Lai arī Kaspara mamma ar tēti ir šķīrušies, dēls ar abiem vecākiem saglabājis labas attiecības. Ufo palepojas, ka arī viņa tēvs un krusttēvs ieguvuši labas izglītības un profesionālajā dzīvē ieņēmuši cienījamus amatus. “Mans tēvs ir enerģētiķis. Viņš ir strādājis termoelektrocentrālēs un Enerģētikas ministrijā. Tad ģimenē notika izmaiņas, tēvs 90. gadu sākumā pārcēlās uz dzīvi Ventspilī, kur dzīvo joprojām. Tur viņš strādāja Ventspils siltumā, ir lasījis lekcijas augstskolā, bet tagad ir pensionārs.”
Dzimtai ir bagātas tradīcijas, kas ik gadu tiek ievērotas. Piemēram, visi kopā pulcējas uz kapu svētkiem un svecīšu vakaru, kad tiek apbraukāti senču kapi. “Zaigas tante cep ļoti garšīgas karbonādes, tādas pašas kā mana Memme, kas ir mana tēva un krustmātes mamma. Kad svecīšu vakarā esam apbraukājuši visus dzimtas kapus, tad pie Zaigas ir pusdienas ar viņas slavenajām karbonādēm. Kad mūsu dzimtā ir kādas godības, visi kopā čupojamies. Mēs, Upacieri, un viņi, Saknes,” ar savu dzimtu iepazīstina Kaspars.
Ir vēl kāds interesants fakts par Kaspara krustvecākiem: “Tā kā mana krustmāte Zaiga visu mūžu ir bijusi jelgavniece, tad viņiem Svētē, Jelgavas pievārtē, padomju gados tika piešķirts dārziņš. Tam blakus kaimiņos savukārt bija dārziņš ģimenei, kuriem uzvārds ir Jubalti. Un mani krustvecāki ar Jubaltu ģimeni ļoti sadraudzējās. Mana krustmāte ir arī krustmāte Jānim Jubaltam, kas zināms kā Prāta vētras mūziķis. Un atšķirībā no manis krustmāte vienmēr tiek aicināta uz "Prāta vētras" koncertiem fanu zonā. Mani neaicina, bet krustmāti gan. Tā ka man ar Janku ir kopīga krustmāte. Tikai man asinsradniecība, bet viņiem draugu būšana.”
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