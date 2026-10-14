Pēc vairāk nekā 40 gadiem atdzimst kulta seriāls “Miami Vice”! Publiskoti pirmie foto no jaunās filmas uzņemšanas
Holivuda gatavojas atdzīvināt vienu no 80. gadu slavenākajiem kriminālseriāliem – “Miami Vice”. Sākusies jaunās filmas “Miami Vice ’85” uzņemšana, un atklātībā nonākuši pirmie kadri no filmēšanas laukuma, kuros redzams aktieris Ostins Batlers leģendārā detektīva Sonija Kroketa lomā.
Filmu studijas “Universal Pictures” jaunā asa sižeta trillera filmēšana norisinās ASV, un 12. oktobrī aktieri tika manīti Veinas pilsētā Ņūdžersijas štatā. Batlers filmēšanas laukumā redzēts kopā ar kolēģiem Deniju Ramiresu un Dominiku Sesu.
35 gadus vecais Batlers, kurš plašu atpazīstamību ieguva ar Elvisa Preslija atveidojumu biogrāfiskajā filmā “Elvis”, jaunajā kinolentē iejutīsies detektīva Džeimsa “Sonija” Kroketa tēlā. Savukārt viņa uzticamo pārinieku Rikardo “Riko” Tabsu atveidos 39 gadus vecais Maikls B. Džordans, kurš pazīstams ar lomām filmās “Krīds”, “Melnā pantera” un “Grēcinieki”.
Pirmie foto no filmēšanas laukuma liecina, ka jaunās filmas veidotāji īpašu uzmanību pievērsuši 80. gadu noskaņas atjaunošanai. Batlers redzams gaišā uzvalkā, tirkīzzilā kreklā un saulesbrillēs, atgādinot oriģinālā seriāla galveno varoni, kura ģērbšanās stils savulaik kļuva par modes fenomenu.
Lai gan filmēšana notiek Ņūdžersijā, tās veidotāji centušies radīt Maiami raksturīgo atmosfēru. Pie tirdzniecības centra izvietotas palmas, bet apkārtējie veikali un automašīnas pielāgotas 80. gadu videi. Filmēšanas laukumā redzams arī balts retro stila “Cadillac” ar Floridas numurzīmēm.
Jaunās filmas režisors ir Džozefs Kosinskis, kurš iepriekš strādājis pie skatītāju iecienītajām filmām “Top Gun: Maverick” un “F1”.
Filmas darbība risināsies 80. gadu vidū Maiami – pilsētā, kur grezna dzīve, naktsklubi un izklaides mijas ar organizēto noziedzību, narkotiku tirdzniecību un korupciju. Galvenie varoņi būs divi policijas detektīvi, kuri darbojas slepenībā, lai atmaskotu noziedzīgās organizācijas. Filmas veidotāji atklājuši, ka jaunais stāsts iedvesmots no oriģinālā seriāla pirmās sērijas un pirmās sezonas. Tomēr tas nebūs vienkāršs veco epizožu pārstāsts, bet gan jauna interpretācija par slavenajiem varoņiem.
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Bez abiem galveno lomu atveidotājiem filmā piedalīsies arī Oldens Ērenraihs, Kamila Morone, Vitnija Pīka, Voltons Goginss, Denijs Ramiress un Džons Legvizamo. Filmēšanas laukumā pamanīts arī Dominiks Sesa, kurš pazīstams ar lomu filmā “The Holdovers”.
Oriģinālais seriāls “Miami Vice” televīzijā debitēja 1984. gadā un piecu sezonu laikā kļuva par vienu no desmitgades spilgtākajiem televīzijas fenomeniem. Tas tika demonstrēts līdz 1989. gadam, bet galvenās lomas atveidoja Dons Džonsons un Filips Maikls Tomass.
Savukārt 2006. gadā seriālu kino formātā ekranizēja Maikls Manns, galvenajās lomās izvēloties Kolinu Farelu un Džeimiju Foksu. Lai gan sākotnēji filma kinoteātros neguva cerētos panākumus, vēlāk tā ieguva ievērojamu kulta statusu.
Jaunā “Miami Vice ’85” filma kinoteātros nonāks 2027. gada 6. augustā.