Dženiferai Lopesai piedēvē jaunu romānu. Izskan intriģējošas baumas
Pēc šķiršanās no Bena Afleka Dženiferas Lopesas privātā dzīve atkal nonākusi uzmanības centrā. Ārvalstu medijos izskanējušas runas, ka dziedātājai varētu būt izveidojušās romantiskas attiecības ar kādu īpašu vīrieti, turklāt arī viņš ir labi pazīstams šovbiznesa pasaulē.
Ārvalstu medijos izskanējušas runas, ka 57 gadus vecā dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa satuvinājusies ar 58 gadus veco kantrimūzikas zvaigzni Kītu Urbanu. Lai gan abi savu iespējamo romānu publiski nav apstiprinājuši, anonīmi avoti apgalvo, ka viņu attiecības kļūstot arvien tuvākas.
Dženifera Lopesa un Kīts Urbans iepazinās un sadraudzējās, kad kopā strādāja populārā talantu šova “American Idol” žūrijā. Abas zvaigznes nesen piedzīvojušas šķiršanos. Urbans 2025. gadā izšķīrās no aktrises Nikolas Kidmenas, ar kuru laulībā bija pavadījis 19 gadus, savukārt Lopesa 2024. gadā pārtrauca attiecības ar aktieri Benu Afleku.
Dženifera Lopesa un Kīts Urbans laiku lokos
Kā vēsta kāds ārvalstu medijs, pēc Urbana šķiršanās tieši Lopesa esot bijusi tā, kura pirmā ar viņu sazinājusies. Dziedātājai īpaši simpatizējot tas, ka Urbans pats ir pasaulslavena zvaigzne, tāpēc viņu nemulsinātu Lopesas milzīgā popularitāte. Turklāt, kā apgalvo avoti, mūziķim piemītot mierīgāks un saticīgāks raksturs nekā viņas iepriekšējiem partneriem.
Tomēr kāds pārim pietuvināts avots norādījis, ka pagaidām abus vienojot tikai draudzība. Arī pati Lopesa maijā, viesojoties Džimija Kimmela televīzijas šovā, atklāja, ka ir brīva sieviete. Dziedātāja iepriekš uzsvērusi, ka jaunās attiecībās iesaistītos tikai tad, ja satiktu vīrieti, kuru uzskatītu par sevis cienīgu partneri.
Arī Urbana privātā dzīve pēdējos mēnešos piesaistījusi uzmanību. Mūziķim tiek piedēvētas romantiskas attiecības ar kādu 26 gadus vecu kantrimūzikas dziedātāju. Žurnāls “Woman's Day” raksta, ka Lopesa un Urbans par izskanējušajām baumām, ka viņi slepus mēģinot veidot romantiskas attiecības, esot tikai pasmējušies. Pagaidām visas runas par iespējamo romānu balstās tikai anonīmu avotu apgalvojumos, un ne Lopesa, ne Urbans tās nav publiski apstiprinājuši.