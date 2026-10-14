Kellija Osborna dēla dēļ pieņem nozīmīgu lēmumu un pilnībā maina savu līdzšinējo dzīvi
Foto: Ben Brady/INPHO/Shutterstock/ Vida Press
Kellija Osborna ar dēlu Sidniju šā gada septembrī.
Slavenības

Kellija Osborna dēla dēļ pieņem nozīmīgu lēmumu un pilnībā maina savu līdzšinējo dzīvi

Gerda Ansone

Jauns.lv

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41 gadu vecā Kellija Osborna ir leģendārā mūziķa Ozija Osborna un Šāronas Osbornas meita un četrus gadus vecā Sidnija mamma.

Kellija Osborna dēla dēļ pieņem nozīmīgu lēmumu un...

Kellija Osborna nolēmusi mainīt savu dzīvi, lai četrgadīgajam dēlam Sidnijam nodrošinātu citādu bērnību, nekā savulaik piedzīvojusi pati. Viņa atvadījusies no dzīves nemitīgos koncertbraucienos ar bijušo līgavaini un viņa grupu “Slipknot” un pārcēlusies uz Anglijas laukiem, kur tagad nododas rāmākai ikdienai un dēla audzināšanai.

Foto: North-Sunset / BACKGRID/ Vida Press
Kellija Osborna un Sids Vilsons ar dēlu Sidniju 2024. gada novembrī.
Kellija Osborna un Sids Vilsons ar dēlu Sidniju 2024. gada novembrī.

Kellijas četrus gadus vecā dēla tēvs ir viņas bijušais līgavainis Sids Vilsons, kurš līdz šā gada 14. augustam darbojās smagā metāla apvienībā “Slipknot” kā dīdžejs un taustiņinstrumentālists, līdz no tās tika atlaists. Pāra šķiršanās šā gada martā faniem bija liels pārsteigums. Abi atsauca saderināšanos tikai astoņus mēnešus pēc tam, kad 49 gadus vecais Vilsons bija bildinājis Kelliju viņas tēva pēdējā koncertā kopā ar grupu “Black Sabbath” Birmingemā 2025. gada jūlijā.

Pēc šķiršanās Kellija nolēma kopā ar dēlu pārcelties uz Anglijas laukiem, atstājot Losandželosu, kur bija nodzīvojusi gandrīz 30 gadus. Viens no galvenajiem pārcelšanās iemesliem bija vēlme dēlam nodrošināt mierīgāku bērnību. Tāpat Kellija vēlējās dzīvot tuvāk sava tēva Ozija Osborna atdusas vietai.

Kellija Osborna ar dēlu Sidniju.

Kellija Osborna ar dēlu Sidniju

Sarunā ar laikrakstu “The Sun” Kellija atklāja, kāpēc nolēmusi pamest Losandželosu, kur joprojām dzīvo viņas brālis Džeks ar ģimeni. "Sākumā, kad Sidnijs vēl bija mazāks un mēs daudz ceļojām kopā ar viņa tēva grupu “Slipknot”, es domāju: 'Cik lieliski! Viņš aug tieši tāpat, kā es savulaik.' Taču tad es sapratu, ka patiesībā tas viņam nenāk par labu. Viņš pārāk agri tiek pakļauts pārāk daudziem iespaidiem. Es sapratu, ka man viņš jāved mājās," stāstīja Kellija.

Foto: Alamy/Vida Press
Kellija Osborna 2024. gada janvārī, kopā ar Sidniju apmeklējot Parisas Hiltones dēla Fēniksa pirmās dzimšanas dienas svinības.
Kellija Osborna 2024. gada janvārī, kopā ar Sidniju apmeklējot Parisas Hiltones dēla Fēniksa pirmās dzimšanas dienas svinības.

Viņa arī atklāja, ka abi ar bijušo līgavaini jau agrāk bija vienojušies – ja viņiem kādreiz būs bērns, tas uzaugs Anglijā. Tagad mazais Sidnijs apmeklē to pašu sākumskolu, kurā savulaik mācījās viņa mamma, pirms Osbornu ģimene pārcēlās uz Losandželosu. Bet Kellija ar prieku nododas mātes pienākumiem, rūpējas par dēlu un uzcītīgi apmeklē vecāku sapulces.

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AnglijaLielbritānijaKellija OsbornaOzijs OsbornsŠārona Osborna

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