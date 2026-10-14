VIDEO: pašmāju slavenības šiverē Keiptaunas tirgū, meklējot iespējas pieēsties par velti
Ceļojumā pa Dienvidāfriku šova "Četri uz koferiem" dalībniekiem jādomā ne tikai par iespaidiem, bet arī par to, kā nepārtērēt ierobežoto budžetu.
Burvju mākslinieks Dante Pecolli, finansiste Ilze Auzere, mūziķis Kārlis Auzāns un satura veidotāja Dana Bela Keiptaunas tirgū atrod radošu veidu, kā remdēt izsalkumu, neiztērējot gandrīz neko.
Šovā "Četri uz koferiem" Ilze Auzere, Dana Bela, Kārlis Auzāns un Dante Pecolli apceļo DĀR
Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" jaunās sezonas otrajā braucienā skatītāji kopā ar četrām Latvijā pazīstamām personībām dodas uz Keiptaunu – ...
Oranžeziftas tirgū četrotnes plāns ir vienkāršs: apstaigāt pēc iespējas vairāk stendu un izmantot pārdevēju piedāvātās degustācijas. Kārlis ir pārliecināts, ka plašais gardumu klāsts ļaus kārtīgi paēst, aprobežojoties vien ar kafijas iegādi. Viņš atklāj savu stratēģiju: “Mēs tagad esam lielākajā, zināmākajā Keiptaunas tirgū. Šeit ir vislielākā iespēja labi paēst, tikai testējot visādus ēdienus, gardumus. Es domāju, ka mums vienkārši ietaupīsies ļoti daudz!”
Ceļotāji izmēģina dažādus humusus, mērces un sierus, vienlaikus izrādot interesi par tirgotāju piedāvājumu. Dana gan atklāti atzīst, ka galvenais mērķis ir pavisam cits: “Mēs tikai ēdam un ēdam. Tas pārdevējs mums kaut ko stāsta. Mēs radām iespaidu, ka viņā klausāmies un tik stūķējam, vai ne? Ēdam, bet īstenībā mums ir pilnīgi vienalga – mēs vienkārši gribam na haļavu pieēsties!”
Arī Dante un Kārlis iesaistās degustāciju maratonā, pat uzdodoties par zinošiem siera pazinējiem. Kārlis piesaka Danti kā itāļu ekspertu, kurš labi pārzina sieru garšu. Tomēr, lai cik gardi būtu piedāvājumi, grupa no pirkumiem atturas un dodas uz nākamo stendu. Taupības režīmam ir nopietns iemesls. Pirms ceļojuma dalībnieki Rīgas lidostā nokavēja reģistrāciju lidojumam, bet Dantem un Kārlim nācās iegādāties jaunas biļetes par kopumā 2137 eiro. Šī summa būtiski samazināja ceļojuma budžetu, tāpēc Dienvidāfrikā nākas izmantot ikvienu iespēju ietaupīt.