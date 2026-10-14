Nedēļas jaunumi "Tet+" - Dekstera pirmsākumi, negaidītas brīvdienas un ieskats pašmāju lielšova aizkulisēs
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties seriālu "Deksters: Sākotnējais grēks", britu drāmas seriālu "Divas augusta nedēļas" un šova "Izklausies redzēts" īpašās sērijas.
Dekstera pirmsākumi
Reti kurš nezina, kas ir Deksters Morgans, – kulta seriāls "Deksters" pirms 20 gadiem iepazīstināja ar šo sērijveida slepkavu un viņa īpašo kodeksu.
Pienācis laiks ielūkoties, kā tad Deksters par šo sērijveida slepkavu kļuva – to parādīs seriāls "Deksters: Sākotnējais grēks". 2013. gadā Deksters noslēdzās, taču astoņus gadus vēlāk fanus iepriecināja viņa turpmākie piedzīvojumi seriālā "Dexter: New Blood". Savukārt vēl pēc tam franšīze tika paplašināta līdz "Deksters: Sākotnējais grēks" – tā stāsta par Dekstera jaunību, notikumi tajā risinās 15 gadus pirms oriģinālā "Dekstera".
Negaidītās brīvdienas
"Divas augusta nedēļas" ir britu drāmas seriāls.
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Atpūta Grieķijā draugu lokā šķiet ideāla iespēja atslābt un atjaunot saikni citam ar citu. Taču, kad Zoja ļaujas savām vēlmēm, sapņu brīvdienas strauji pārvēršas murgā.
Ieskaties aizkulisēs
Klāt pārvērtību un talantu šovs "Izklausies redzēts", kurā sabiedrībā zināmas personības ik nedēļu iejūtas leģendāru mūzikas izpildītāju tēlos.
Katras nedēļas izaicinājumu noteiks slavenā nejaušības poga – uz lielā ekrāna zibens ātrumā mainīsies dažādu mūzikas zvaigžņu attēli, līdz poga apstāsies pie nākamā dalībnieka tēla. Lai pārtapšana būtu pēc iespējas pārliecinošāka, dalībniekiem palīdzēs vokālie pedagogi, horeogrāfi, grima mākslinieki un stilisti. Priekšnesumus vērtēs žūrija un paši dalībnieki. Sezonas izskaņā uzvarētājs iegūst galveno naudas balvu, ko ziedo paša izvēlētam labdarības mērķim.
Jūti līdzi dalībnieku muzikālajām pārvērtībām lielšovā "Izklausies redzēts", kas skatāms piektdienās izklaides platformā "Tet+" un pulksten 20.45 kanālā "360". Bet īpašajās "Izklausies redzēts. Lielās pārvērtības" epizodēs izklaides platformā "Tet+" katru piektdienu ielūkojies arī aizkulisēs un uzzini, kā top iespaidīgie šova tēli.