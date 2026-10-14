Alla Pugačova ar savu izskatu pārsteidz fanus Kiprā: "Grūti noticēt, ka viņai jau krietni pāri 70!"
Foto: Mārtiņš Ziders / no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva
Alla Pugačova ar vīru Maksimu Galkinu Jūrmalā 2026. gadā vasarā.
Slavenības

Alla Pugačova ar savu izskatu pārsteidz fanus Kiprā: "Grūti noticēt, ka viņai jau krietni pāri 70!"

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Plašu diskusiju vilni izraisījusi jauna dziedātājas fotogrāfija, ko sociālajos tīklos publicējusi kāda Allas Pugačovas fane pēc nejaušas tikšanās ar mākslinieci kafejnīcā Kiprā.

Alla Pugačova ar savu izskatu pārsteidz fanus Kipr...

Fotogrāfijā 77 gadus vecā Pugačova redzama īsos šortos un ar zirgastē saņemtiem matiem. Komentētāju uzmanību piesaistījusi gan dziedātājas slaidā figūra, gan viņas izvēlētais apģērbs.

Allas Pugačovas faniem radušās aizdomas, ka dziedātāja kārtējo reizi veikusi plastisko operāciju: "Plastiskās operācijas viņu ir sabojājušas."; "Labāk ģērbtos atbilstoši savam vecumam."; "Tas ir fotošops,” bija pārliecināts vēl kāds.

Tomēr dziedātājas uzticīgākie fani par viņas izskatu ir sajūsmā. Viņi neskopojās ar komplimentiem un vēlēja Pugačovai un viņas dzīvesbiedram laimi. "Lai viņai viss dzīvē būtu labi," rakstīja kāds. "Brīnišķīgs pāris visos laikos!"

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