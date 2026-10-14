"Ar nepacietību gaidu tikšanos ar klausītājiem!" - uz Latvijas koncertskatuvēm atgriežas Dzintars Čīča
Novembrī pēc ilgāka pārtraukuma uz Latvijas koncertskatuvēm atgriezīsies populārais dziedātājs Dzintars Čīča, kurš kopā ar Jāni Krūmiņu no grupas “Apvedceļš” un Silvestru Lorencu no grupas “Zelta kniede” vairākās Latvijas pilsētās viesosies ar koncertprogrammu “Zelta izlase”. “Ar nepacietību gaidu tikšanos ar klausītājiem Latvijā!” saka Dzintars, kurš pēdējos gados publiskajā telpā bijis sastopams reti.
Koncertos skanēs gan dziedātāja repertuāra neatņemama sastāvdaļa – dziesmas “Vijolnieks” un “Likteņlīnijas” –, gan dziesmas “Tu esi vasara”, “Par to” un “Nāc un dziedi”. Savukārt vienu no koncertprogrammas dziesmām izvēlējies Dzintars īpaši – viņš vēlas klausītājiem nodziedāt arī Jāņa Stībeļa “Tikai tev”.
Atgriežoties uz skatuves, Dzintars neslēpj, ka nozīmīgs atbalsts viņam šobrīd ir dzīvesbiedre Antra Stepane (30) no Talsiem. Abi ir kopā jau vairāk nekā divus gadus. “Dzīvojam labi un saticīgi. Antra mani iedvesmo dziedāt, nepadoties un baudīt katru mīlestības mirkli,” stāsta mūziķis.
Svarīga Dzintara dzīves daļa joprojām ir arī viņa bērni no iepriekšējām attiecībām – septiņus gadus vecā Gabriela un piecus gadus vecais Markuss. Lai gan bērni jau gandrīz trīs gadus ikdienā nedzīvo kopā ar tēvu, Dzintars cenšas ar viņiem pavadīt kopā iespējami daudz laika. “Ņemu bērnus pie sevis, cik vien bieži ir tāda iespēja,” viņš saka, piebilstot, ka priecājas arī par bērnu un Antras labajām attiecībām: “Bērni un Antra ir labi draugi, par ko man ir liels prieks.”
Koncertprogrammā “Zelta izlase” kopā ar Dzintaru Čīču uz skatuves kāps vēl divas labi pazīstamas Latvijas šlāgermūzikas balsis – Jānis Krūmiņš (“Apvedceļš”) un Silvestrs Lorencs (“Zelta Kniede”). Vakara īpašo noskaņu papildinās muzikoloģe un Latvijas Radio 2 ētera personība Daiga Mazvērsīte, daloties stāstos un interesantos faktos par dziesmām, to izpildītājiem un autoriem. Koncertos par muzikālo pavadījumu gādās grupa “Armaestro” Anatolija Livčas vadībā.
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Koncerti “Zelta izlase” notiks:
- 3. novembrī Jelgavas kultūras namā
- 5. novembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti”
- 6. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā
- 7. novembrī Cēsu kultūras namā "Cata"
- 8. novembrī Liepājas olimpiskajā centrā