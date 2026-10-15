"Kravājiet koferus un brauciet atpakaļ uz Ameriku!" Princis Harijs un Megana Mārkla saņem skarbu kritiku
Bijušais britu karaļnama preses sekretārs Dikijs Arbiters asi kritizējis princi Hariju un Meganu Mārklu par viņu attieksmi pret privātumu un drošību un pat ieteicis pārim atgriezties ASV.
Pēc nesenajiem ierakstiem sociālajos tīklos princis Harijs un Megana Mārkla saņēmuši aicinājumu pārdomāt savu nākotni Lielbritānijā. Pāra rīcība izpelnījusies bijušā karaļnama darbinieka kritiku. Dikijs Arbiters ir pazīstams britu žurnālists, sabiedrisko attiecību speciālists un karaļnama eksperts, kurš no 1988. līdz 2000. gadam pildīja britu karalienes Elizabetes II preses sekretāra pienākumus.
Kopš atgriešanās Lielbritānijā Saseksas hercogi atkal nonākuši pastiprinātas sabiedrības uzmanības lokā. Joprojām tiek apspriesti jautājumi par viņu drošības nodrošināšanu un vietu britu karaliskajā ģimenē.
Viesojoties televīzijas kanāla “TalkTV” raidījumā pie Džeremija Kaila, bijušais karaļnama preses sekretārs Dikijs Arbiters pauda visai skarbu viedokli par Hariju un Meganu. Viņaprāt, pāra attieksmē pret privātumu vērojamas acīmredzamas pretrunas.
Kritiku izraisījis Meganas lēmums sociālajos tīklos publicēt video ar saviem bērniem pastaigas laikā laukos. Ieraksts parādījās neilgi pirms Harija un Meganas plānotās kopīgās vizītes Notingemā.
Svētdienas pēcpusdienā publicētajā “Instagram” stāstā redzams, kā septiņus gadus vecais princis Ārčijs brauc ar skrejriteni pa koku ieskautu lauku ceļu, bet viņam līdzās pastaigājas piecus gadus vecā māsa princese Lilibeta. Video redzams arī ģimenes labradors Pula, bet fonā skan grupas “The Temptations” slavenā dziesma “My Girl”, vēsta izdevums “Express”. Tālumā manāms arī briežu bars. Harijs un Megana video nav redzami.
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Meganas publikācija parādījās neilgi pēc tam, kad internetā izplatījās video, kurā Velsas princese Ketrīna kopā ar meitu princesi Šarloti brauc Londonas metro un sarunājas ar līdzās esošajiem cilvēkiem.
Raidījuma vadītājs Džeremijs Kails pieļāva, ka abi video varētu būt vēl vairāk uzkurinājuši runas par Ketrīnas un Meganas savstarpējo sāncensību mediju uzmanības piesaistīšanā. Viņš vaicāja Arbitera viedokli, vai abas sievietes patiešām sacenšas par sabiedrības interesi. Tomēr bijušais karaļnama pārstāvis šādu pieņēmumu noraidīja. “Nē, nekāda mediju kara nav. Tas ir karš, ko rada paši mediji,” viņš paskaidroja.
Vienlaikus Arbiters apšaubīja Harija un Meganas rīcību, publiskojot ģimenes video, lai gan pāris regulāri pauž bažas par savu drošību. “Ketrīna kopā ar meitu brauca Londonas metro, kur ikviens varēja redzēt viņas meitas seju. Savukārt Meganas publicētajos video ar bērniem redzami tikai viņu pakauši,” norādīja Arbiters. “Bet, ja viņi tik ļoti uztraucas par savu drošību, tad nevajag cilvēkiem atklāt, kur atrodaties. Nestāstiet, ko darāt, un nepublicējiet to sociālajos tīklos,” viņš turpināja.
Pēc Arbitera domām, pāra rīcība ir pretrunā ar viņu pašu paustajām bažām. “Tā izskatās pēc dubultmorāles un liekulības,” viņš piebilda.
Intervijas laikā kritiku izpelnījās arī Harija centieni panākt pastiprinātu apsardzi, uzturoties Lielbritānijā. Arbiters apšaubīja, vai sabiedrībai būtu jāsedz prinča un viņa ģimenes drošības izdevumi, ņemot vērā, ka Harijs un Megana vairs nepilda oficiālos karaļnama pienākumus.
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“Daudzus cilvēkus sadusmotu tas, ja viņiem ar savu nodokļu naudu nāktos apmaksāt divu vai četru cilvēku apsardzi, lai gan viņi vairs nav aktīvi karaliskās ģimenes pārstāvji,” viņš sacīja.
Bijušais karaļnama preses sekretārs kritizēja arī to, ko viņš uzskata par pāra pārlieku augstām prasībām pēc atgriešanās Lielbritānijā. “Amerikā viņiem neveicās, un tagad viņi atgriežas šeit, sagaidot, ka visas durvis viņu priekšā būs plaši atvērtas. Taču dzīvē tā nenotiek. Nevar vienkārši pateikt ‘Sezam, atveries!’ un gaidīt, ka viss notiks tieši tā, kā vēlies. Lai kaut ko sasniegtu, ir smagi jāstrādā.” Intervijas noslēgumā Arbiters vērsās pie Saseksas hercogiem ar īpaši skarbu ieteikumu. “Un mans padoms ir vienkāršs – kravājiet koferus un brauciet atpakaļ uz Ameriku.”
Harijs un Megana Lielbritānijā atgriezās augustā pēc sešiem ASV pavadītiem gadiem. Paredzēts, ka ceturtdien abi kopā apmeklēs Notingemu. Tā būs viņu pirmā kopīgā oficiālā vizīte kopš atgriešanās dzimtenē, taču tās laikā viņi nepārstāvēs karaļnamu, bet pildīs to kā sabiedrībā zināmas privātpersonas.
Megana Mārkla vizītē Notingemā 2017. gadā
Dodoties pirmajā oficiālajā vizītē kā prinča Harija līgava, aktrise Megana Mārkla bija izvēlējusies zīmola „Strathberry” kolekcijas „Midi Tote” rokassomiņu ($ ...
Notingema pārim ir īpaša vieta, jo tieši tur 2017. gadā Harijs un Megana pirmo reizi kopā piedalījās publiskā pasākumā pēc paziņojuma par saderināšanos. Gaidāmā vizīte notiek laikā, kad joprojām nav rimušas diskusijas par pāra statusu un drošības nodrošināšanu.
Pagājušajā mēnesī pēc karaļa norādījuma esot nosūtīta vēstule, kurā Harijs un Megana nosaukti par “privātpersonām”. Šāds formulējums pārim esot bijis negaidīts pārsteigums.