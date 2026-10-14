Slavenības
Šodien 11:11
VIDEO: Elīna Fūrmane stāsta, vai apsver iespēju veikt plastiskās operācijas
Gatavojoties pārtapt par kantri zvaigzni Dolliju Pārtoni kanāla "360" šovā "Izklausies redzēts", Elīna Fūrmane atklājusi savu attieksmi pret plastisko ķirurģiju.
Elīna atzīst, ka ar gadiem sievietēm var rasties vēlme kaut ko savā izskatā mainīt. “Man liekas, ka, gadiem ejot, visām sievietēm rodas domas, ka kaut ko vajadzētu pielabot,” viņa spriež.
Ella, gatavojoties tapt kā Dollija Pārtone.
Lai gan Elīna iepriekš nebija zinājusi par daudzajām Dollijas Pārtones veiktajām operācijām, dziedātājas rezultātu viņa vērtē atzinīgi. “Lai ko viņa tur nebūtu arī darījusi, viss tika izdarīts kā nākas,” saka Elīna. Viņa pati gan pagaidām neplāno doties pie plastiskā ķirurga un uzskata, ka dzīve jābauda tāda, kāda tā ir. Vienlaikus viņa pieļauj, ka pēc desmit gadiem domas par savu izskatu varētu mainīties.
Ella kā Dollija Pārtone.