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Šādu neveiksmi neviens negaidīja! Toma Krūza jaunajai filmai prognozē 245 miljonu dolāru zaudējumus

Gerda Ansone

Jauns.lv

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Toma Krūza jaunākā filma “Digers” (“Digger”), kas uz kino ekrāniem nonāca 2026. gada 2. oktobrī, piedzīvojusi pamatīgu izgāšanos. Neraugoties uz slavenā aktiera dalību, ieņēmumi pagaidām ir krietni par mazu, lai atpelnītu lielās izmaksas.

Šādu neveiksmi neviens negaidīja! Toma Krūza jauna...

Ekranizējums nav spējis piesaistīt cerēto skatītāju interesi. Kases ieņēmumu ziņā tiek lēsts, ka filma varētu sasniegt pat 245 miljonu ASV dolāru zaudējumus.

Režisora Alehandro Gonsalesa Injaritu veidotajā melnajā komēdijā Krūzs atveido Digeru Rokvelu – turīgu naftas magnātu. Filmas uzņemšanā un reklāmas kampaņā kinostudija “Warner Bros.” ieguldījusi aptuveni 280 miljonus dolāru, taču līdz šim visā pasaulē tā nopelnījusi vien aptuveni 35 miljonus. Situācija vēl vairāk pasliktinājusies otrajā nedēļas nogalē pēc pirmizrādes, kad biļešu pārdošanas apjoms sarucis par aptuveni 60 procentiem. Kā vēsta izdevums “Variety”, tiek prognozēts, ka visā izrādīšanas laikā filma kinoteātros varētu nopelnīt tikai aptuveni 50 miljonus dolāru.

Foto: action press/ Vida Press
Toms Krūzs filmas “Digers” pirmizrādes vakarā Tokijā, Japānā.
Toms Krūzs filmas “Digers” pirmizrādes vakarā Tokijā, Japānā.

Atšķiras arī aplēses par to, cik lieliem jābūt filmas ieņēmumiem, lai tā spētu atpelnīt ieguldītos līdzekļus. Saskaņā ar “Variety” aprēķiniem tam būtu nepieciešami aptuveni 350 miljoni dolāru, savukārt “Warner Bros.” uzskata, ka pietiktu ar aptuveni 300 miljoniem.

Toms Krūzs gan uzsvēris, ka neveido filmas tikai tādēļ, lai tās gūtu panākumus pirmajā nedēļas nogalē pēc nonākšanas kinoteātros. Aktierim daudz svarīgāk ir tas, lai viņa darbi paliktu skatītāju atmiņā un nezaudētu savu nozīmi arī pēc vairākiem gadiem.

Holivudas aktieris Toms Krūzs izturējās īpaši šarmanti, kad savas jaunās filmas “Digger” pirmizrādes vakarā bija pagodināts, satikt princesi Ketrīnu un princi Viljamu. Pasākumu apmeklēja arī bijušais futbolists Deivids Bekhems kopā ar dēliem Krūzu un Romeo.

Princis Viljams un princese Ketrīna pagodina Toma Krūza filmas “Digger” pirmizrādi

Filmas “Digers” pieticīgie kases ieņēmumi ir krass pretstats Krūza nesenajiem panākumiem ar filmām “Top Gun” un “Neiespējamā misija”.

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