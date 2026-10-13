Pat karalim mēdz būt garlaicīgi! Princis Luiss izglāba Čārlzu III no nogurdinošajiem kronēšanas mēģinājumiem
Bijusī Lielbritānijas aizsardzības ministre Penija Mordonta atklājusi līdz šim nezināmas aizkulises par karaļa Čārlza III kronēšanas ceremonijas mēģinājumiem, tostarp kādu sirsnīgu mirkli, ko monarhs piedzīvojis kopā ar savu mazdēlu princi Luisu.
Kā izrādās, karalis Čārlzs III savas kronēšanas ceremonijas mēģinājumos esot pamatīgi garlaikojies, taču viss mainījies, kad viņu apciemojis mazdēls princis Luiss.
Bijusī Lielbritānijas aizsardzības ministre Penija Mordonta, kura kā Slepenās padomes priekšsēdētāja piedalījās kronēšanas ceremonijas sagatavošanā, aizvadītajā nedēļas nogalē Čeltenhemas Literatūras festivālā dalījās atmiņās par šī vēsturiskā notikuma mēģinājumiem. Penija Mordonta, kurai kronēšanas ceremonijā bija uzticēts nest svinīgo valsts zobenu, sestdien pastāstīja, ka monarhs pat licis pārtraukt mēģinājumu, kad ieradies tobrīd piecus gadus vecais princis Luiss. Vectēvs vēlējies mazdēlam parādīt britu kroņa dārgumus.
“Ceturtdien pirms kronēšanas mums bija ģenerālmēģinājums, un karalis bija pamatīgi nogarlaikojies. Divas nedēļas viņš jau bija pavadījis mēģinājumos, un viņam tas viss bija apnicis. Es vēroju, kā viņš, sēžot kronēšanas tronī, pamazām zaudē jebkādu interesi par apkārt notiekošo,” Literatūras festivāla apmeklētājiem stāstīja Mordonta. “Taču tad viņš pēkšņi kļuva manāmi mundrāks, jo blakus bija parādījies ciemos atnākušais princis Luiss. Mēģinājumu pārtrauca, lai karalis varētu mazdēlam izrādīt visus kroņa dārgumus. Šo mirkli es atcerēšos vienmēr.”
Mordontas dalība vēsturiskajā kronēšanas ceremonijā izpelnījās īpašu uzmanību un atzinīgus vārdus. Viņa nesa aptuveni 3,6 kilogramus smago valsts zobenu, tērpusies greznā kleitā un apmetnī, ko rotāja sengrieķu dieviešu tērpu iedvesmoti zeltaini izšuvumi.
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Lielbritānijas karaļa Čārlza III un karalienes Kamillas kronēšanas ceremonija
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Atklājot, kas noticis vēl pirms pasākuma, Penija Mordonta stāstīja: “Pirms ceremonijas mēs visi bijām sastājušies Vestminsteras abatijas klostera ejās un gaidījām, kad Londonu būs šķērsojusi svinīgā procesija. Mums bija jāpievienojas tās noslēgumā un jādodas pa abatijas centrālo eju. Tad, precīzi saskaņā ar plānu, bija jāierodas karaliskajai ģimenei. Taču man visu šo laiku būtu bijis jāstāv ar milzīgo zobenu rokās. Es nodomāju – mums taču te būs jāgaida pāris stundu, pirms vispār tiksim iekšā! Nē, to gan es netaisos darīt!”
Mordonta paskaidroja, ka viens no darbiniekiem piedāvājies paturēt iespaidīgo zobenu līdz brīdim, kad viņai tas būs jānes ceremonijā. Tomēr palika vēl kāda problēma – vairākas stundas nāktos pavadīt, stāvot neērtās augstpapēžu kurpēs. “Es pateicu: ‘Nu nē, augstpapēžu kurpes es tik agri nevilkšu!’ Tā nu es tur stāvēju savā brīnišķīgajā, īpaši darinātajā kleitā, bet kājās man bija milzīgas, pūkainas čības. Apkārt bija pārējie ceremonijas dalībnieki, kuru svinīgo mantiju kabatās bija paslēptas augļu želejkonfektes. Un mani visu laiku mocīja viena šausmīga doma – ja nu es aizmirstu pirms ceremonijas uzvilkt kurpes!” viņa atcerējās.
Princis Luiss uz Bakingemas pils balkona karaļa Čārlza III kronēšanas dienā
Mordonta jau iepriekš atklājusi, ka pēc kronēšanas saņēmusi vēstuli no kāda karaliskās ģimenes pārstāvja, kurš jokojot pārmetis, ka viņa nozagusi visu uzmanību. Vēstule sākusies ar vārdiem: “Cik gan laipni no karaļa un karalienes puses, ka viņi ieradās uz jūsu pasākumu!”
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Bijusī ministre arī iepriekš atzinusi, ka pirms ceremonijas lietojusi pretsāpju līdzekļus, lai spētu izturēt smagā karaliskā zobena nešanu. “Gribas taču būt pārliecinātai, ka esi labā formā. Tāpēc pirms ceremonijas iedzēru pāris pretsāpju tablešu, lai būtu droša, ka viss būs kārtībā. Mēs tikām galā! Turklāt smagais valsts zobens man bija jānes tikai pusi ceremonijas. Pēc tam to nomainīju pret ārkārtīgi skaisto, dārgakmeņiem rotāto ceremoniālo zobenu, kas ir krietni vieglāks,” viņa pastāstīja.