Nakts vidū no cietuma steigšus aizvests Diddy. Atklājas satraucošas ziņas par skandalozā repera veselību
Skandalozais amerikāņu reperis un mūzikas producents Šons Kombss (56), kurš plašāk pazīstams ar skatuves vārdu Diddy, piedzīvojis veselības problēmas, kuru dēļ nakts vidū ar neatliekamās palīdzības automašīnu izvests no cietuma.
Incidents noticis sestdien, 10. oktobrī, ap pulksten vieniem naktī pēc vietējā laika. Reperis ar neatliekamās medicīniskās palīdzības transportu izvests no Ņūdžersijas štata federālā cietuma “FCI Fort Dix”, kur pašlaik izcieš piespriesto sodu.
Avoti norāda, ka Kombsam bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība galvas traumas dēļ. Tiek pieļauts, ka viņš nogādāts kādā no tuvējām slimnīcām, un vēl pirms saullēkta viņš nogādāts atpakaļ cietumā. Atgriešanās brīdī Kombss bijis pie samaņas un spējis sarunāties.
Pagaidām nav zināms, kā reperis guvis galvas traumu un vai tā varētu būt saistīta ar kādu konfliktu ieslodzījuma vietā.
Ziņas par Kombsa veselības problēmām izskanējušas laikā, kad viņa uzturēšanos cietumā pavada arvien jauni skandāli. Jūlijā ārvalstu mediji ziņoja, ka reperis esot iesaistījies kautiņā ar citu ieslodzīto. Savukārt septembra beigās atklātībā nonāca vēl pārsteidzošāki apgalvojumi par viņa ikdienu aiz restēm. Četri bijušie ieslodzītie televīzijas kanālam “NBC News” apgalvoja, ka Kombss cietumā baudot īpašas privilēģijas, par kurām citi ieslodzītie var tikai sapņot. Viņam it kā bijusi pieejama nelegāli iegūta mobilā ierīce, alkohols un pat masāžas.
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Turklāt reperis, pēc avotu stāstītā, maksājis citiem ieslodzītajiem, lai tie viņa vietā gatavotu ēdienu, uzkoptu telpas un veiktu dažādus ikdienas pienākumus. Tiek apgalvots, ka šādām ērtībām viņš tērējis tūkstošiem dolāru mēnesī. Kāds avots pat apgalvojis, ka Kombss mobilajā tālrunī skatījies intīma rakstura fotogrāfijas, bet īpaši pielāgotā planšetdatorā – filmas un dokumentālo seriālu par sevi “Sean Combs: The Reckoning”.
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Repera pārstāvis gan noliedzis apgalvojumus par neatļautām privilēģijām, uzsverot, ka Kombss sodu izcieš atbilstoši cietuma noteikumiem.
Pēc šo ziņu izskanēšanas reperis, kā vēsta ārvalstu mediji, ievietots īpašā uzraudzības nodaļā.
Kā zināms, 2025. gada oktobrī Kombsam tika piespriests 50 mēnešu cietumsods par diviem nodarījumiem, kas saistīti ar personu pārvadāšanu prostitūcijas nolūkos. Vienlaikus zvērinātie viņu attaisnoja smagākajās apsūdzībās par seksuālo ekspluatāciju un organizētu noziedzību.
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Pēdējos mēnešos vairākkārt mainīts arī repera paredzamais atbrīvošanas datums. Vēl septembrī tika ziņots, ka Kombss brīvībā varētu iznākt 2028. gada 21. janvārī, taču oktobra sākumā datums pārcelts uz 2028. gada 2. martu.
Tikmēr viņa juridiskā komanda turpina centienus panākt notiesājošā sprieduma pārskatīšanu.