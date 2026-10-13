Par skandālu lidmašīnā Holivudas aktrisei Selmai Blērai draud septiņi gadi cietumā
Holivudas aktrisei Selmai Blērai (54), kura pazīstama ar lomām filmās “Bīstamās spēles” un “Gudrā blondīne”, pēc vardarbīga incidenta lidmašīnā draud līdz septiņiem gadiem cietumā. Tikmēr viņas advokāts apgalvo, ka notikušo izraisījusi nopietna veselības problēma, kas saistīta ar medikamentu nelietošanu, pārgurumu un lidojuma laikā gūtu galvas traumu.
Saskaņā ar likumsargu sniegto informāciju aktrise lidojuma laikā uzvedusies agresīvi, iespējams, mēģinājusi atvērt lidmašīnas durvis un uzbrukusi apkalpes locekļiem. Tiek apgalvots, ka viņa vienai stjuartei iesitusi, bet citai iekodusi. Abas stjuartes ziņojušas par ievainojumiem, un viena no viņām nogādāta slimnīcā.
Tomēr ar to incidents neesot beidzies. Pēc lidmašīnas nolaišanās aktrisi aizturēja policija un nogādāja slimnīcā veselības stāvokļa izvērtēšanai. Saskaņā ar tiesas dokumentiem, kamēr policiste centusies Blēru nostiprināt pie nestuvēm, aktrise atbrīvojusi kāju no fiksācijas siksnām un vairākkārt spērusi likumsardzei pa seju, kaklu un krūtīm. Vēlāk slimnīcā viņa esot iespērusi pa krūtīm arī medmāsai.
Pirmdien, 12. oktobrī, Blēra stājās tiesas priekšā Ņujorkā, kur viņai izvirzītas divas apsūdzības par otrās pakāpes uzbrukumu saistībā ar iespējamo vardarbību pret policisti un medmāsu. Aktrise savu vainu neatzina. Ja viņa tiks atzīta par vainīgu, viņai draud līdz septiņiem gadiem cietumā.
Tiesas sēdē aktrises advokāts Šons Bārnss uzsvēra, ka viņa kliente nav rīkojusies apzināti. Pēc advokāta teiktā, Blēra, kura kopš 2018. gada cīnās ar multiplo sklerozi, pirms lidojuma bija izlaidusi vairākas devas spēcīgu medikamentu, kas palīdz kontrolēt smagus neiroloģiskus simptomus. Turklāt aktrise pirms ceļojuma bija strādājusi garas un nogurdinošas stundas, bet lidojuma laikā nokritusi un sasitusi galvu. Advokāts apgalvoja, ka šo apstākļu kopums, kā arī atrašanās lielā augstumā izraisījusi smagu apjukumu un dezorientāciju, kā rezultātā aktrise nav spējusi kontrolēt savu rīcību.
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Aktrises pārstāvis jau iepriekš norādīja, ka Blēra piedzīvojusi neatliekamu medicīnisku situāciju, kuras dēļ noticis incidents. Pēc nolaišanās viņai nekavējoties sniegta medicīniskā palīdzība, un pašlaik viņas veselības stāvoklis ir stabils.
Tiesnese Indira Hana aktrisei noteica drošības naudu 20 000 ASV dolāru apmērā vai alternatīvu galvojumu 60 000 dolāru apmērā. Pēc drošības naudas iemaksas Blēra tika atbrīvota.
Papildus Ņujorkas štata tiesā izvirzītajām apsūdzībām incidentu lidmašīnā izmeklē arī ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB). Aktrisei izvirzīta arī atsevišķa federāla apsūdzība par iespējamu uzbrukumu lidojuma laikā.
Nākamā tiesas sēde Ņujorkā paredzēta 2027. gada 19. janvārī, savukārt federālās lietas izskatīšanas datums vēl nav noteikts.